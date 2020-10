"Piantiamo un albero", il progetto per l'ambiente chiama in causa i cittadini

La Regione ha investito 14,2 milioni di euro per consentire agli emiliano-romagnoli di mettere a dimora, nei prossimi quattro anni, quattro milioni e mezzo di alberi, con la finalità di ripristinare gli ambienti naturali, di realizzare imboschimenti e di riqualificare il verde urbano e forestale.

In particolare, nella Provincia di Forlì-Cesena, ci si può rivolgere, per la zona forlivese, all'azienda Verdecchia Mauro, in via Maglianella a Magliano, e per il cesenate, all'azienda Vivai Piante Battistini, in via Ravennate 1500, a Cesena.

Da oggi e fino alla fine di dicembre si prevede possano essere piantumate le prime 500mila piante creando una nuova superficie verde di circa 500 ettari.

A questo scopo, per il 2020, la Regione ha messo a disposizione delle aziende vivaistiche, individuate tramite avviso pubblico, circa 1.600.000 euro per acquistare piante prevalentemente autoctone, di alta qualità, idonee alle caratteristiche ecologiche del luogo di posa. I fondi sono stati assegnati in base all'estensione territoriale e al numero degli abitanti di ciascuna Provincia. Al nostro Ente, in particolare, sono stati assegnati 154 mila euro.

Per partecipare a questo importante obiettivo i cittadini residenti, le scuole, le associazioni e i Comuni della Provincia di Forlì-Cesena potranno recarsi ai vivai accreditati per ritirare gratuitamente gli alberi da mettere a dimora, mentre alle imprese basterà fare un accordo con il proprio Comune.

Alberi collocati nel terreno giusto e ben curati permettono di immagazzinare anidride carbonica, attenuare la crisi climatica, abbattere le polveri sottili, attutire i rumori del traffico e rendere più gradevole il paesaggio in cui si vive.

Se ognuno di noi riuscirà a mettere a dimora un albero e a curarne la crescita realizzeremo insieme la più grande piantagione mai realizzata in Provincia e sarà un vantaggio per tutti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutte le informazioni sulle modalità di richiesta, l’elenco degli alberi che possono essere piantati per zona territoriale e dei vivai accreditati per il ritiro delle piante si trovano sul sito: https://radiciperilfuturoer.it/ .