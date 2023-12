Piatti romagnoli come fatti in casa, all'Ex Eataly ha aperto anche l'osteria: "Vogliamo far rivivere il centro"

Un progetto per valorizzare la Romagna enogastronomica con prodotti ed eccellenze locali. All'interno del palazzo Talenti Framonti, dove è stato ospitato per vari anni Eataly, dalla volontà delle cooperative locali, è nata "Casa Romagna", e all'interno di "Casa Romagna", al secondo piano, c'è "L'Osteria", ristorante tipico romagnolo.

"Siamo stati contattati da alcune cooperative per fondare "Casa Romagna", ma poi, durante il percorso, ci hanno chiesto di aprire il ristorante - spiega Filippo Drudi, uno dei soci, insieme Davide Casamenti e Simone Fornasari -. Ci siamo subito convinti perché il palazzo è bellissimo e poi c'è la volontà di far rivivere il centro storico. Vent'anni fa era una bellissima piazza e anche adesso, addobbata per Natale è uno spettacolo. Deve solo vivere sia la notte che il giorno. Casa Romagna c'è piaciuto molto - continua Filippo - perché punta a valorizzare la Romagna, è una vetrina per dare spazio a tutti quei piccoli produttori che rimarrebbero nell'ombra".

I tre soci del nuovo ristorante in piazza Saffi sono tutti esperti del settore. Filippo Drudi gestisce il "Lato b" un cocktail bar bistrò in centro. Davide Casamenti gestisce da anni, con i suoi genitori, il ristorante la "Vecchia Osteria" di San Zeno, mentre Simone Fornasari ha la "Tenuta del Gelso" un'azienda vitivinicola molto conosciuta.

"L'Osteria propone i classici primi romagnoli, tutti fatti in casa. Come secondi c'è alla grigliata di maiale, maiali rigorosamente provenienti da Premilcuore - spiega ancora Drudi - Inoltre per la tagliata usiamo solo il vitellone romagnolo, i porcini sono quelli dell'Appennino e il prossimo anno punteremo sul tartufo locale. L'80% di quello che si consuma è il frutto di produttori locali. Anche il vino è totalmente romagnolo, a rotazione valorizzeremo le varie vallate. Ora tocca a Galeata e a Bertinoro. In futuro pensiamo a eventi enogastronomici particolari, come serate con produttori o abbinamenti cibo-vino".

Il ristorante è aperto a pranzo e a cena, il lunedì è chiuso. Per le feste di Natale, però, non avendo avuto il tempo necessario per organizzarsi e trovare il personale, sarà chiuso nei giorni festivi. Visto che in questo momento è spesso pieno per cene aziendali chi volesse provare la cucina del nuovo ristorante deve prenotare al numero di telefono 3701128450.