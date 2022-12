Piazza del Duomo, il cantiere toglie posti auto allo shopping di Natale. Confcommercio: "E' un errore"

"Una spiacevole situazione". Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, commenta così il cantiere allestito in Piazza del Duomo per i lavori di restauro della colonna della Madonna del Fuoco. Cantiere che ha tolto una ventina di posti auto, innescando il malumore dei commercianti locali in vista dello shopping di Natale. "Ci schieriamo assolutamente al fianco delle attività commerciali che hanno sollevato la problematica ma soprattutto ne condividiamo pienamente le motivazioni - afferma Zattini -. Allestire quel cantiere in prossimità delle festività natalizie, ci dispiace dirlo, è stato un errore anche perché il medesimo si poteva programmare e realizzare immediatamente dopo la Befana".

Non solo. "È completamente saltata la fase di concertazione ed informazione nei confronti delle associazioni di categoria, con le quali l’amministrazione ha sempre condiviso e concertato ogni problematica attinente al centro storico - prosegue Zattini -. Chiediamo un intervento urgente del sindaco Gian Luca Zattini per cercare di risolvere questa spiacevole situazione: i circa 20 posteggi soppressi sono di fondamentale importanza specialmente durante il periodo natalizio per tutte le attività del centro storico".