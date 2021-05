Piazza Guido da Montefeltro, lite tra giovani sfocia in zuffa: in due nei guai

Due giovani residenti a Forlì, dei quali uno minorenne, sono stati denunciati con l'accusa di "lesioni personali aggravate". La segnalazione, inoltrata dall’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, è conseguenza di un intervento della Polizia di Stato effettuato qualche giorno fa al parcheggio di piazza Guido da Montefeltro, a seguito della segnalazione di una lite tra alcuni ragazzi. Ad avere la peggio, un coetaneo accusato da uno degli aggressori di avere un comportamento irriguardoso nei confronti della sua ragazza, la quale fino a qualche tempo aveva invece intrattenuto un rapporto con l’aggredito.

L’aggressione sarebbe stata finalizzata anche a “convincere” il malcapitato a restituire alcuni oggetti ricevuti in regalo, e testimone ai fatti era proprio la ragazza in questione. Sembra che prima del litigio vi siano state anche alcune scaramucce sui social, con messaggi di minaccia e rivendicazione, conclusi con il proposito di incontrarsi in quel luogo per un chiarimento. L’aggredito, che ha presentato denuncia in Questura, è stato giudicato guaribile in sette giorni, per i trami al volto riscontrati durante la visita medica in pronto soccorso.