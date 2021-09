Piazza Saffi casa della "Notte dei Respiri" con la musica di Leo Gassmann, del maestro Marco Sabiu e della Sharing Breath Orchestra

Il maestro Sabiu ha invitato gli spettatori e gli artisti a effettuare l’oramai tradizionale "Breathe Together"

Piazza Saffi si è trasformata sabato sera nella "Notte dei Respiri" nell'ambito della terza edizione di "Sharing Breath 20-21. Diamo Respiro all'Italia", promosso dall'Associazione Morgagni Malattie Polmonari. Ospite sul palco Leo Gassmann, vincitore di Sanremo Giovani 2020. Protagonisti dell'evento il maestro Marco Sabiu e la Sharing Breath Orchestra. Oltre all'intrattenimento musicale, lo spettacolo aveva l'obiettivo di cercare di raccontare, attraverso l'esposizione teatrale, come i pazienti affetti da patologie polmonari affrontano le proprie giornate tra difficoltà e preoccupazioni. Il maestro Sabiu ha invitato gli spettatori e gli artisti a effettuare l’oramai tradizionale "Breathe Together", un minuto di respiro consapevole per tutto il mondo, dedicato ai pazienti affetti da patologie dell’apparato respiratorio.