Non ci sarà la terza edizione di Imaginaction. Ma un grande concerto in Piazza Saffi, fissata la data

Dopo due anni si interrompe la collaborazione tra il Comune di Forlì e Imaginaction, il festival internazionale del videoclip che quest'anno troverà casa "in una meravigliosa spiaggia del Parco del Delta del Po" l'11 e il 12 giugno. Il primo appuntamento con la kermesse canora si svolse nel parcheggio dell'aeroporto di Forlì con la formula innovativa del drive-in e vide la presenza di artisti del calibro di J-Ax, Gigi D'Alessio e Noemi, mentre la seconda edizione venne ospitata in Piazza Saffi alla presenza tra gli altri di Mahmood. Ora l'amministrazione comunale è al lavoro per portare in Piazza Saffi un concerto: c'è già la data, quella del 9 luglio. Come si legge nell'avviso pubblico pubblicato sul portale del Comune di Forlì, si vuole realizzare "un grande spettacolo musicale di alto standard qualitativo e gratuito a cura di un’emittente radiofonica, nella pregevole cornice di Piazza Saffi".

"La serata - si legge nell'avviso - si caratterizzerà con l’alternarsi dinamico sul palco di artisti di qualità e di pregio artistico della musica leggera italiana in grado di coinvolgere con le loro esibizioni e i loro brani un pubblico eterogeneo di tutte le età con particolare riferimento ai giovani attraverso un format dinamico e vivace. Questa iniziativa, con la partecipazione sul palco di importanti e conosciuti artisti a livello nazionale, vuole rappresentare una vera e propria festa della musica per offrire nel periodo estivo un’occasione unica per ritrovarsi anche a seguito del periodo pandemico". L'evento sarà completamente gratuito al pubblico.

Nell'avviso viene specificato come "l'organizzazione artistica, produzione e promozione del concerto, in particolare deve garantire la diretta radiofonica dell’evento per dare l’opportunità a un “pubblico” più ampio di partecipare, seppur non in presenza; dj-set a cura dei dj più amati della radio che animi la piazza proponendo i brani musicali di successo mixati"; e anche organizzare "collegamenti radiofonici dal “back stage” e da Piazza Saffi nei giorni precedenti con la creazione di un vero e proprio “punto info radio” al fine di promuovere l’evento e di creare occasioni di incontro tra la radio e il pubblico". Il costo dell'evento è stimato in 80mila euro.

Il palco sarà installato in Piazza Saffi sul lato “Palazzo delle Poste” in quanto l’opposto lato corto è attualmente e sarà per tutta l’estate interessato dal cantiere di ristrutturazione di Palazzo Albertini. Nell'avviso viene specificato che sono previste 1.500 posti a sedere per il pubblico" e "si sta valutando la possibilità di disporre il pubblico partecipante in piedi, fatta salva diversa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base dell’evolversi del quadro epidemiologico e delle relative prescrizioni".