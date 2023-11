Piazzetta Corbizzi cambia volto: in arrivo modifiche alla viabilità e la creazione di aree verdi

Restyling in vista per piazzetta Conserve Corbizzi, la piccola piazza che si trova in prossimità di viale Salinatore, sull’asse di circonvallazione della città a ridosso del centro storico. Nella nuova progettazione messa a punto dal Comune di Forlì sono previste modifiche alla viabilità, nell’ottica di un miglioramento della sicurezza stradale e del contesto ambientale.

La piazza, densamente abitata e nella quale sono presenti diverse attività commerciali, sarà oggetto a partire dal 6 novembre di interventi di riqualificazione che prevedono la realizzazione di aiuole verdi, il posizionamento di nuove alberature e la riasfaltatura della pavimentazione stradale. Dopo gli interventi programmati si continuerà ad accedere a piazza Corbizzi da viale Salinatore ma con un percorso rotatorio diretto esclusivamente verso via Giova, con l'obiettivo di migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza complessiva del parcheggio, limitando la velocità dei veicoli.

“Con i lavori di riqualificazione di piazzale Corbizzi vogliamo valorizzare un’area di sosta strategica per i residenti e per la Fabbrica delle Candele, punto di riferimento della creatività giovanile, attraverso la realizzazione di nuove aiuole e la sostituzione del manto stradale - dice l’assessore alla Viabilità, Giuseppe Petetta -. L’intervento si pone come obiettivo quello di sfruttare al meglio gli spazi del piazzale, ridisegnando il perimetro degli stalli e il profilo estetico dell’intera area”.

Gli interventi, che avranno un costo complessivo di 70mila euro, avranno inizio il 6 novembre e si concluderanno entro un mese.

Modifiche al traffico durante i lavori

Durante i lavori, sarà istituito il divieto di transito per la chiusura del parcheggio, sia nelle aree di sosta, sia nelle corsie di scorrimento. E’ previsto il divieto di sosta permanente, con rimozione delle auto in sosta, nelle aree e nei tratti indicati in base all’andamento dei lavori, con restringimento della carreggiata stradale. L’ordinanza comunale prevede inoltre il divieto dii transito - eccetto per i residenti, i mezzi di soccorso e le forze di polizia - dalle ore 7 del 6 novembre alle ore 18 del 15 dicembre. salvo conclusione anticipata dell'intervento. I provvedimenti sopra menzionati saranno adottati limitatamente ai tratti interessati dai lavori e individuati sul posto con apposita segnaletica. Il traffico sarà deviato sulle strade limitrofe.