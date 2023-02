"Piccoli gesti per ridurre lo spreco", anche la Cgil aderisce alla campagna per il risparmio energetico

Le Camere del Lavoro Cgil di Forlì e di Cesena aderiscono alla Campagna “M'illumino di meno”, per la diffusione della cultura del risparmio energetico e di

stili di vita sostenibili, portata avanti dal programma Caterpillar, trasmessa da Rai Radio2.

Per il 16 febbraio, Giornata dedicata al Risparmio Energetico, Cgil Forlì e Cgil Cesena si impegnano nella diffusione di buone pratiche per sensibilizzare lavoratori, pensionati e pensionati sulle tematiche della sostenibilità, a partire dalle Camere del Lavoro, spegnendo tutte le fonti di energia alla fine della giornata di lavoro.

"La Cgil - viene sottolineato - guarda alle comunità energetiche rinnovabili e all’autoconsumo come strumenti fondamentali per accelerare la transizione ecologica, ridurre la dipendenza energetica del Paese da altri Stati, tagliare i costi per utenti e imprese, contrastare la povertà energetica e costituire comunità solidali e inclusive. L’edizione 2023 “M’illumino di Meno” è dedicata alla mappatura delle comunità energetiche rinnovabili. La Cgil sta lavorando per la diffusione delle comunità energetiche attraverso la contrattazione per lo sviluppo sostenibile con gli Enti Locali e la contrattazione aziendale con le imprese. Con la speranza di migliorare insieme le condizioni dei luoghi in cui viviamo, vi invitiamo a fare piccoli gesti quotidiani per ridurre lo spreco energetico, e a partecipare alle iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente, promosse dalle associazioni territoriali".