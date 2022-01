"Pictures epatobiliopancreatico", immagini e diagnostica: al Campus un corso con gli esperti

Prosegue al campus di Forlì "Pictures epatobiliopancreatico", il corso sull'importanza delle immagini per la cura delle persone e che si avvarrà della partecipazione dei principali esperti. L'appuntamento è fissato per il 17 e 18 febbraio e sarà un’occasione di scambio del “sapere” e del “fare” tra gli attori dei processi (endoscopista, radiologo, chirurgo, oncologo, anatomo-patologo). Per questo, oltre alle parti teoriche in cui verranno presentate le evidenze scientifiche e l’analisi della letteratura, saranno presentati casi clinici e casi video che verranno discussi con gli esperti per consentire ai corsisti di valutare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche delle metodiche e dei devices utilizzati.

I direttori sono Giorgio Ercolani (direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì), Carlo Fabbri (direttore dell'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ospedale Morgagni-Pierantoni e del Bufalini di Cesena), Luca Frassineti (direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Clinico e Sperimentale Irst-Irccs Meldola) ed Emanuela Giampalma (direttore dell'Unità operativa di Radiodiagnostica del Morgagni Pierantoni e del Bufalini), mentre i responsabili scientifici sono Cecilia Binda (Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Morgagni-Pierantoni e del Bufalini),Alessandro Cucchetti (Unità operativa di Chirurgia Generale de Morgagni-Pierantoni), Giorgia Musacchia (Unità operativa di Radiodiagnostica del Morgagni-Pierantoni), Carlo Alberto Pacilio (Unità operativa di Chirurgia Generale del Morgagni-Pierantoni), Monica Sbrancia (Unitò operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Morgagni-Pierantoni e del Bufalini), Martina Valgiusti (Gpd Gastroenterico Irst-Irccs Meldola) e Antonio Vizzuso (Unità operativa di Radiodiagnostica del Morgagni-Pierantoni).

L’approccio multidisciplinare alle patologie è oggi il cardine del percorso di cura dei pazienti dove il confronto ed il dialogo scientifico tra professionisti di discipline differenti ha l’obiettivo di definire il miglior percorso diagnostico-terapeutico. Oggi sempre più spesso la medicina si basa sulle immagini. Immagini radiologiche, endoscopiche, anatomo-patologiche. Pictures è un corso che si propone di analizzare l’integrazione tra le diverse tecniche di imaging nello studio delle malattie biliopancreatiche e gastrointestinali.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Cecilia Binda U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì e Ospedale Bufalini Cesena

Alessandro Cucchetti U.O. di Chirurgia Generale Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì

Giorgia Musacchia U.O. di Radiodiagnostica Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì

Carlo Alberto Pacilio U.O. di Chirurgia Generale Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì

Monica Sbrancia U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì e Ospedale Bufalini Cesena

Martina Valgiusti GPD Gastroenterico IRCSS-IRST Meldola

Antonio Vizzuso U.O. di Radiodiagnostica Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì