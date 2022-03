Piede pesante in via Del Partigiano: sfrecciava a 140 chilometri orari, stanato dall'autovelox

Aveva scambiato via Del Partigiano per il rettilineo del Tamburello dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola l'automobilista che nei giorni scorsi è stato stanato dall'occhio dell'autovelox della Polizia Locale di Forlì. Il dispositivo elettronico ha registrato una velocità di ben 140 chilometri orari. Proseguono i controlli finalizzati al contrasto delle velocità pericolose, che vengono svolti nelle arterie stradali segnalate per particolare pericolosità, tra le quali sono comprese le arterie del forese dove sono presenti le 24 postazioni delle colonnine fisse arancioni che l'amministrazione comunale ha collocato aderendo alle richieste dei quartieri.

Dall'inizio dell'anno sono state già elevate oltre 200 sanzioni a seguito di servizi effettuati con gli strumenti di rilevazione mobili e fissi, che hanno portato anche all'accertamento di 172 verbali per la mancata revisione del veicolo, nonchè a 45 violazioni per mancata copertura assicurativa.

Dal prossimo aprile, viene annunciato, "verranno inoltre comunicate settimanalmente agli organi di informazione e sulla pagina facebook della Polizia Locale di Forlì, le postazioni delle tratte stradali del territorio dove saranno operative le pattuglie per i controlli delle velocità, questo anche al fine di informare l'utenza nell'ottica della prevenzione del fenomeno dell'incidentalità che, ad oggi, evidenzia la velocità quale causa o concausa principale dei sinistri stradali".