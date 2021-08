Piedibus e bicibus: al via i lavori di realizzazione dei percorsi vicino le scuole

Si avvicina l'inizio dell'anno scolastico. E in questi giorni sono in corso i lavori di realizzazione di numerosi attraversamenti pedonali rialzati per garantire in sicurezza gli spostamenti, da o verso i plessi scolastici, a piedi o in bicicletta, di studenti, ragazzi, personale scolastico e famiglie del territorio forlivese. Le scuole interessate dagli interventi sono la Peroni di via Castel Latino, la Tempesta di via Tevere, la Squadrani di via Sapinia, la Matteotti nei pressi di via Ribolle e via Don Minzoni, la Zangheri in via Ribolle e la San Martino in via Persiani. Per la realizzazione dei lavori, informa l'assessorato alla Mobilità, "si è reso necessario operare restringimenti della carreggiata stradale e brevi sensi unici alternati, fino alle possibili chiusure della carreggiata nel momento della realizzazione dei dossi in asfalto che, pertanto, potrebbero causare lievi criticità sulla viabilità ordinaria".