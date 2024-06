Piogge intense sui rilievi, la piena ripresa dalla webcam: il Bidente cambia d'aspetto in meno di 20 minuti

Le abbondanti precipitazioni in tempi piuttosto ristretti nell'entroterra forlivese sono all'origine della rapida crescita del fiume Bidente. Impressionante l'innalzamento idrometrico del fiume a Santa Sofia, immortalato dalle telecamere di Meteo Forlì-Cesena, in meno di venti minuti, stimato in circa 30 centimetri. Fotogrammi che rievocano la tragedia costata la vita a Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar, travolti dalla piena improvvisa del fiume Natisone nella zona di Premariacco, in provincia di Udine. Ovviamente il fenomeno di lunedì sul Bidente non è paragonabile a quello del Natisone, che ebbe una consistente crescita della portata del corso d'acqua, passata da 20 metri cubi al secondo alle 11.30 a 250 metri cubi al secondo alle 15. Ma rende l'idea di quanto possa essere pericoloso un fiume, un torrente o piccolo corso d'acqua quando si manifestano piogge intense, anche localizzate.

"Una notevole quantità di pioggia è caduta sul nostro territorio - afferma la sindaca Ilaria Marianini -. Dalle immagini della webcam installata sulla torre civica è evidente come in soli 15 minuti il fiume si sia ingrossato, causando diversi disagi. La struttura tecnica del Comune è sul campo per vari sopralluoghi presso le scuole, casa di riposo, sedi comunali e zone del paese in cui si sono concentrate le maggiori criticità. Nelle prossime ore è previsto un miglioramento della situazione. Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, segnalando al Comune eventuali urgenze". La Protezione Civile per la giornata di lunedì aveva diramato un'allerta meteo arancione per "temporali", "piene dei fiumi e dei corsi minori" e "frane". Altre precipitazioni sono attese nelle prossime ore.