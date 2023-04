Il pilota forlivese sfida i 52 gradi del deserto del Sahara, con il Mitsubishi Pajero affrontati i primi 2 stage

E’ iniziata l’avventura del pilota forlivese Andrea Schiumarini nel Marocco Desert Challenge. Nato nel marzo del 2008 con il nome di Libya Desert Challenge si è subito imposto per il fascino dei paesaggi e la tecnicità dei percorsi. Dopo la Libia e la Tunisia dal 2013 il rally raid si sposta in Marocco. Nelle scorse ore il duo Schiumarini-Ricky Rickler ha affrontato lo stage 2 Plage Blanche – Assa.

“Oggi ho capito perché il Morocco Desert Challenge è chiamato Extreme Rally Raid – racconta il pilota -. Dopo la prima parte veloce sulla Plage Blanche (a tavoletta) siamo entrati in un Qued non completamente in secca che ci ha aiutato a raffreddare un po’ la temperatura, salita fino a 52 gradi. Ci sono stati tratti di pista velocissima, ma a fare davvero la differenza, in questa giornata, sono state le pietraie. Era importante non fare danni alla macchina e fare più strada possibile. Abbiamo dato il massimo, considerato che siamo a bordo di un Pajero derivato dalla serie (catT2)”.

La seconda tappa del Morocco Desert Challenge ha portato i team nell’anima del Marocco, la Plage Blanche, dove l’Oceano incontra il Deserto. La partenza è stata però ritardata a causa del passaggio di un fronte temporalesco che ha impedito il decollo degli elicotteri di assistenza. Dopo un trasferimento di 260 km (la Plage Blanche è una zona selvaggia e senza infrastrutture) la bassa marea ha permesso di percorrere i primi 25 km a tutto gas lungo questa spiaggia spettacolare, per poi entrare in un tracciato con rocce da un lato e dune dall’altro. Piste tortuose hanno portato verso delle colline dove la navigazione è stata determinante importante e non facile. Dopo il CP1 il percorso è tornato ad essere veloce ed ampio, con pendii più stretti, per arrivare al fiume Draa. Per arrivare al traguardo, l’ultimo tratto è stato veloce e accompagnato da paesaggi bellissimi.

Andrea Schiumarini è a bordo del Mitsubishi Pajero, preparato dall’officina meccanica GV4X4 di Forlimpopoli. Alla navigazione Ricky Rickler di RTeam, una presenza sempre costante nei programmi sportivi del pilota romagnolo.