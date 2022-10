Tagliare i pini o istituire un senso unico? Per via Piancastelli nuovo giro di controlli sulla stabilità delle alberature

Ci sarà un nuovo monitoraggio della stabilità dei pini di via Piancastelli. Lo ha annunciato in consiglio comunale di lunedì pomeriggio l'assessore comunale alla Mobilità Giuseppe Petetta. Il consigliere comunale del M5S Franco Bagnara ha, infatti, chiesto conto sul caso all'amministrazione, tramite un question time, dopo la polemica scoppiata tra chi ha iniziato a raccogliere firme per tagliare le alberature che dissestano il fondo stradale (e che hanno circa 80 anni) e chi, invece, le difende chiedendo di conservarle e istituire un senso unico e scoraggiare il traffico in via Piancastelli.

Per Petetta lo studio degli interventi per la viabilità in via Piancastelli “sono a buon punto, e sono già state valutate diverse soluzioni per l'assetto della mobilità”, soluzioni basate anche “su analisi della stabilità delle alberature, che sono continue e saranno fatto anche in futuro”. Secondo la relazione agronomica degli esperti, tuttavia, nell' “eventuale risanamento dei marciapiedi e della carreggiata stradale, avendo tutti i soggetti arborei apparato radicale particolarmente superficiale, sarebbero danneggiati dai lavori alle pavimentazione” con conseguente instabilità.

La soluzione preferibile, per il consigliere pentastellato è “provare a istituire un senso unico” ed effettuare dei lavori “livellando l'asfalto all'altezza delle radici e rifacendo i cordoli”, dato che i “pini potrebbero vivere a nostro parere altri 10-15 anni”. Chiesti anche interventi per evitare crolli in caso di forti nevicate.