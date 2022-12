Piogge intense, piene dei fiumi e frane: l’allerta meteo arriva via telefono

Piove abbondantemente su tutto il Forlivese da alcune ore. Un’intensa ondata di maltempo che proseguirà per tutta la giornata di venerdì, quando sarà attiva l’allerta arancione di Protezione Civile per piene dei fiumi e frane. Giovedì pomeriggio gli iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese hanno ricevuto la chiamata automatica dal numero 0543-712200, informando delle criticità atmosferiche e idrogeologiche attese. Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

Per venerdì la Protezione Civile ha diramato un'allerta "arancione" per "piene dei fiumi e dei corsi minori" sull'entroterra, mentre gialla per frane e smottamenti. Nel dettaglio, viene illustrato nell'avviso, "sono previste precipitazioni moderate anche a carattere di rovescio, più intense sulla Romagna, nella prima parte della giornata, che potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua prossimi alla soglia 2 e localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti sui versanti. Sono inoltre previste condizioni di mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di erosione e ingressione marina nelle prime ore della mattina". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.