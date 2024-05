Pioggia intensa e grandine: alcune strade e cortili finiscono allagate, i tombini traboccano

Un'intensa pioggia ha battuto nella prima serata Forlì, con anche grandine oltre alle intense precipitazioni. Una massa d'acqua pari a 24 millimetri di pioggia si è riversata in circa mezzora su alcune zone della città e puntuali sono tornati gli allagamenti. E' quanto capitato in particolare nella zona all'intersezione tra via Isonzo e via Pelacano, in particolare nelle piccole traverse senza uscita di via Isonzo che già altre volte hanno visto allagamenti ed erano andate allagate anche nell'alluvione del 2-3 maggio dello scorso anno. Altra allagamenti sono stati segnalati nel parcheggio dell'Argine, dove l'acqua è fuoriuscita dai tombini con forza. I vigili del fuoco segnalano di non essere stati coinvolti in interventi di rilievo.