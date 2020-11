In bici da Corso della Repubblica al Campus: ecco il progetto della "ciclabile universitaria"

Una pista ciclabile collegherà Corso Della Repubblica col Campus universitario. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del primo tratto del percorso per un costo di 200mila euro. Il tempo stimato per il completamento dell'opera è di sei mesi. Il progetto, si legge nella relazione tecnica, prevede la creazione di percorsi dedicati ai ciclisti per una larghezza utile di 2,50 metri innestandosi dall'inizio di Corso della Repubblica, in adiacenza a Piazzale della Vittoria per poi proseguire per un breve tratto in viale Corridoni.

E' prevista la costruzione di una rotonda che sostituirà l'incrocio di Viale Corridoni con Piazza della Vittoria e con viale Bolognesi, integrando la pista ciclabile sia in adiacenza del marciapiede di raccordo con Corso della Repubblica sia dal lato opposto adiacente al marciapiede delle poste. Le nuove piste ciclabili saranno delimitate con doppio cordolo grigio con pavimentazione in cubetti di porfido. Solo il primo tratto da piazzale della Vittoria, sarà dotato di doppio cordolo grigio in granito per dare omogeneità alla pista ciclabile di Piazzale della Vittoria.

Da Corso della Repubblica il tracciato attraversa via di Porta Cotogni, si affianca al marciapiede esistente, creando un percorso in quota lungo il parcheggio delle Sferisterio (questo percorso è di 97 metri), con un percorso a doppia curva di 5 metri di raggio, si collega tramite attraversamento ciclabile rialzato con dosso, a via di Porta Cotogni.

Procede poi, per tutta la sua intera estensione, sul lato destro ed attraversa la via Cesare Battisti tramite un dosso di rallentamento La pista poi, costeggerà il muro di confine del Campus Universitario fino ad arrivare a via Padovani. Il costo di quest'ultimo tratto è di poco più di 162.300 euro. Il secondo lotto, dall'importo di 100mila euro, prevede la realizzazione di un percorso che interesseranno le Vie Della Rocca, Trieste e Bonzanino.