Per Natale l'area della Fiera si trasformerà in "Ice City": si pattinerà sul ghiaccio e al coperto

Una pista di pattinaggio sul ghiaccio e anche al coperto. E' quella che sta sorgendo in questi giorni nel parcheggio in prossimità della Fiera di Forlì, in via Punta di Ferro. Per il periodo di Natale infatti l'area si trasformerà in "Ice City", che sarà gestita da Ronny Farneti. "L'idea è nata quando la pubblica amministrazione ci ha comunicato che quest'anno ha scelto un progetto "green" con una pista del ghiaccio sintetica - spiega Farneti -. A quel punto da forlivesi abbiamo valutato quale poteva essere la posizione migliore per questo tipo di struttura e per questa manifestazione tanto amata in città".

La scelta alla fine è caduta sull'area della Fiera, percjè, spiega Farneti, "accomuna punti fondamentali: parcheggio immenso e gratuito, linea bus con la fermata a 30 metri e la vicinanza col casello autostradale, perché abbiamo molti clienti che ci raggiungono dalle altre città". In questi giorni sono partiti i lavori, che saranno completati in prossimità del 26 novembre, quando è prevista l'apertura: "La pista - illustra Ronny - sarà di metri 30 per 14 metri pattinabili e sarà completamente coperta sotto a delle speciali tensostrutture, costruite per resistere alle intemperie invernali, offrendoci così la possibilità di essere sempre operativi".

Quanto ai costi, entra nel dettaglio Farneti, "ci teniamo a precisare che l'intera spesa è a carico della nostra azienda, sia per quanto concerne l'occupazione del suolo pubblico sia per quanto riguarda forniture elettriche ed i consumi dell'acqua. Come soggetto privato poi abbiamo la possibilità di vendere spazi pubblicitari che ci aiuteranno a coprire in parte le spese. Siamo consapevoli che si tratta di un anno particolare e sappiamo che la gente è attenta alla situazione legata ai consumi elettrici, ma siamo un'azienda a conduzione familiare, che viene da due anni catastrofici dovuti alla pandemia e per chi come noi è nel settore degli eventi non era possibile stare fermi per questa stagione, e di conseguenza abbiamo preferito provarci".

Per quanto concerne i prezzi, "non abbiamo ancora deciso - chiarisce Farneti -. Siamo in fase di valutazione, ci saranno comunque tantissime promozioni legate agli sponsor e giornate con offerte speciali, poi come facciamo da molti anni diamo la possibilità agli istituti scolastici di portare le classi ad esercitarsi durante l'ora di educazione fisica con prezzi ovviamente ridotti rispetto il normale biglietto". Si potrà pattinare sul ghiaccio dal 26 novembre all'8 gennaio: "La pista sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 24, sabato domenica e festivi invece si parte la mattina dalle 10 fino alle 24. Nel periodo che i ragazzi saranno a casa da scuola saremo sempre operativi dalle 10 del mattino fino alle 24".

Quanto alle aspettative, Farneti non si sbilancia: "Siamo presenti a Forlì dal 2008 durante le festività natalizie e abbiamo una clientela che si è formata negli anni. Siamo certi che non mancherà il pubblico, anzi siamo tempestati di messaggi sui social e c'è molta curiosità attorno alla nostra installazione".