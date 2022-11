"Sarà un grande Natale": a Predappio si pattinerà su una pista di ghiaccio

Per il periodo natalizio a Predappio si pattinerà sul ghiaccio. Dal 26 novembre al 8 gennaio, infatti, Piazza Garibaldi ospiterà "Ice Village", con una pista di pattinaggio su ghiaccio. Ma non mancheranno percorsi didattici con slitte natalizie, mercatini e animazione e anche musica gospel. A dare l'anticipazione sui social è l'assessore con delega alla Promozione turistica del territorio Lorenzo Lotti, attraverso un post nel quale non aggiunge ulteriori informazioni. Ma rassicura: "Sarà un grande Natale".