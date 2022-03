Più vivibile e accogliente: gli studenti della "Mercuriale" si prendono cura della loro scuola

Venerdì e sabato alcune classi della scuola media "Mercuriale" dell'Istituto Comprensivo numero 5 Tina Gori di Forlì hanno partecipato al progetto "Nontiscordardimé - operazione scuole pulite", l’iniziativa di volontariato promossa da Legambiente per rendere le scuole più vivibili ed accoglienti. In questa occasione studenti, insegnanti e volontari del Comitato di Quartiere Romiti hanno pulito gli spazi esterni della loro scuola e hanno predisposto la messa a dimora di piante e fiori per abbellire il giardino e i cortiletti interni dell’edificio.

Un momento di condivisione importante tra ragazzi e adulti che ha visto partecipi 150 studenti, una decina di volontari del Comitato di Quartiere Romiti e il Personale della scuola. "Un modo diverso di fare Educazione civica e di apprendere in maniera concreta i principi della nostra Costituzione per creare cittadini attivi e soddisfatti di sé stessi - evidenziano dal comitato di quartiere -. Ci piace pensare che sia ancora possibile educare a far parte di una comunità, in un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo da diversi anni. I ragazzi hanno assoluto bisogno di essere coinvolti nelle azioni quotidiane della società in cui vivono, hanno necessità di sentirsi partecipi e utili per gli altri: lo si legge nei loro occhi pieni di gioia e nell’esplosione di vitalità che ha travolto il giardino della scuola in queste due giornate".

Questi intenti sono stati condivisi sabato mattina anche con l’assessore ai servizi educativi e alla scuola, Paola Casara. Alcuni docenti hanno illustrato le attività svolte e i risultati raggiunti dagli studenti. La dirigente,Daniela Bandini ringrazia il Comitato di Quartiere Romiti "per la disponibilità a fornire materiali e personale a supporto dell’iniziativa" e si congratula con gli studenti e con il personale scolastico "per gli ottimi risultati di questa iniziativa".