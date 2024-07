Più di 70 iscrizioni per l’undicesima edizione di Praxis, la scuola di filosofia

Forlì si prepara ad ospitare più di 70 iscritti alla Scuola di filosofia Praxis (presso la Sala Talk del Laboratorio Aperto di Forlì - Ex Asilo Santarelli in via Caterina Sforza, 45), che giunge alla sua undicesima edizione, dal titolo “Organo, organismo, organologia: verso un novum organum?”. Praxis è oramai riconosciuta in Italia come vero e proprio laboratorio di prassi filosofica. Le lezioni del mattino sono riservate agli iscritti, mentre gli interventi del pomeriggio sono aperti a tutti e ad ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Le iscrizioni sono chiuse da fine giugno e hanno raggiunto la piena capienza, con un grande numero di richieste.

La polisemia della parola greca organon, che indica ad un tempo, lo strumento, l’arnese, l’utensile e l’organo del corpo, ci proietta sulla nostra più bruciante attualità, nella quale i confini che una millenaria tradizione aveva istituito tra l’umano e il non umano, tra la macchina e l’organismo, tra il biologico e il “culturale” sono ridefiniti, sfumati e, forse, anche cancellati. Sotto il titolo generale di Organon sono poi raccolti gli scritti di Aristotele sulla logica e sul metodo della scienza e con il titolo di Novum organum Francesco Bacone, all’inizio dell’epoca moderna, indicava il metodo empirico e induttivo che avrebbe dovuto sostituire quello deduttivo di Aristotele, inaugurando così un nuovo modo di pensare. Giunto al suo undicesimo anno di attività, la scuola di filosofia Praxis vuole raccogliere la sfida che il presente lancia al pensiero speculativo. Le questioni ultime non sono infatti più differibili quando il “mondo” come l’abbiamo finora frequentato manifesta ovunque i segni di un possibile crollo e ha perso il suo carattere di ovvietà. L’antropologo Ernesto De Martino chiamava “apocalisse culturale” quella situazione critica in cui si fa sensibile fino allo spasimo, per una comunità come per un individuo, la possibilità che non vi sia più “mondo” alcuno. L’apocalisse, per la filosofia, non è però la catastrofe. Apocalisse significa infatti anche e soprattutto rivelazione del fondamento ultimo, quello nascosto fin dall’origine dei tempi. L’apocalisse è una “occasione” per il pensiero per attrezzarsi con un “nuovo organo”, abbandonando finalmente le secche di quella retorica verbosa e compiaciuta nella quale la filosofia si è arenata per mancanza di coraggio e per miopia intellettuale.

I docenti coinvolti sono Alessandra Campo, Emanuele Clarizio, Massimo Filippi, Federico Leoni, Riccardo Manzotti, Giovanni Matteucci, Daniele Poccia, Rocco Ronchi, Paolo Vignola. Praxis – Scuola di Filosofia, è diretta da Rocco Ronchi, codiretta da Riccardo Manzotti, organizzata da Masque teatro, e ha il contributo di Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio di Provincia di Forlì-Cesena, in collaborazione con IULM - Università di Milano. Giovedì Praxis si apre alle 10 con la lezione Novum organum: Mind Object Identity di Riccardo Manzotti. Nel pomeriggio gli interventi di Rocco Ronchi e la sua lectio dal titolo Novum organum: potenza persona intuizione; a seguire Federico Leoni con Organologia e tecnologia, una questione di velocità. In serata, al Teatro Félix Guattari (via orto del fuoco, 3 – Forlì), in collaborazione con Crisalide Forlì Festival, vanno in scena Dewey Dell con Deriva traversa (alle ore 20.30) e Masque teatro con Luce (alle ore 21). Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata.

Venerdì si riprende, alle ore 10.30, con Massimo Filippi e la sua lezione Per un corpo senza organi – antispecismo e divenire animale. Nel pomeriggio, dalle 15, il seminario Tendere, estendere, intendere: l'organologia in tre atti condotto da Alessandra Campo, Emanuele Clarizio, Daniele Poccia. La giornata termina con un evento serale ospitato presso l’Arena Eliseo (Corso della Repubblica 108 - Forlì) alle ore 21.30 con la proiezione del film Povere creature! di Yorgos Lanthimos e, a seguire, una conversazione con i docenti di Praxis. Per gli iscritti alla scuola l’ingresso è gratuito. Sabato, l’ultima giornata di studi si apre con una lectio mattutina di Giovanni Matteucci, Alcuni motivi per una naturalizzazione dell’estetico: organizzazione operativa e qualità aspettuale dell’organismo, e si conclude con la lezione pomeridiana di Paolo Vignola Organologia. Una proposta per la filosofia contemporanea.

Per tutte le tre giornate, ogni sessione di lavoro si conclude con momenti di discussione. La Scuola di Filosofia Praxis è nata perché un gruppo di studiosi proveniente dall'ambito universitario (Carlo Sini, Rocco Ronchi, Florinda Cambria, Federico Leoni), insieme a ricercatori impegnati nelle arti performative ma con fortissimi interessi filosofici (Masque teatro), hanno voluto creare un luogo in cui la filosofia tornasse a essere quello che è sempre stata e che non dovrebbe mai smettere di essere: l'ambito nel quale sperimentare e creare nuovi concetti in grado di illuminare il presente e nel quale formulare ipotesi razionalmente fondate sul futuro possibile. Praxis è nata dalla convinzione che tutti i conflitti del presente, quale che sia la loro origine (economica, ecologica, religiosa, ecc.), siano in ultima analisi problemi d’ordine “metafisico” e che abbiano nella filosofia l’ambito nel quale possono venire correttamente posti. Praxis è stabilmente connessa con una molteplicità di centri di ricerca filosofici attivi in Italia e con realtà istituzionali quali lo Iulm di Milano.