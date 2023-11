Più sicura e ecologica, con un notevole risparmio energetico: nuova vita per la scuola materna "La Chiocciola"

I bambini della scuola materna "La Chiocciola" di via Missiroli 13 possono giocare ed imparare in un ambiente più sicuro, ecologico e green. Questo grazie all’intervento di riqualificazione energetica e sismica, che interessa complessivamente cinque edifici scolastici forlivesi, di Hera Servizi Energia, l’Energy Service Company di riferimento per il risparmio energetico dei settori Pubblica Amministrazione, Condomini e Industriale del Gruppo Hera, con sede in via A. Righi 1.

Cinque scuole di Forlì più ecologiche e sicure

La materna "La Chiocciola", presso la quale venerdì mattina è stato inaugurato simbolicamente l’anno termico alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, dell’assessora alla scuola e servizi educativi Paola Casara e dell’amminstratore delegato di Hera Servizi Energia, Giorgio Golinelli, è un edificio di quasi 550 metri quadrati costruito prima degli anni 80 con copertura a tetto piano in cemento. L’intervento di riqualificazione energetica è stato svolto sia sui muri esterni sia sul tetto: grazie al cappotto termico e all’isolamento della copertura, la dispersione di calore sarà ridotta di oltre 30 kilowatt, con un risparmio energetico di quasi 2,5 tonnellate equivalente di petrolio e oltre 28.700 kilowatt ora all'anno, evitando l’immissione di quasi 6 tonnellate di Co2 in atmosfera.

Il progetto di riqualificazione ha interessato anche la stabilità dell’edificio dal punto di vista sismico, particolare che - soprattutto in una zona frequentemente soggetta a terremoti come quella forlivese - rende il progetto di Hera Servizi Energia assolutamente innovativo e unico a livello nazionale rispetto alla normale gestione termica degli immobili pubblici. Le altre quattro scuole interessate dal doppio intervento di riqualificazione energetica e sismica: sono l’asilo nido "Lo Scoiattolo" di via G. Salvemini 26, dove i lavori sono appena terminati; la scuola dell’infanzia "A. Maria Gobetti" di via Piave 21, dove termineranno entro fine anno; la scuola dell’infanzia "La Rondine" di via Salvemini 18, dove il cantiere è appena stato avviato e i lavori termineranno entro la fine dell’anno scolastico, e la scuola dell’infanzia statale "Arcobaleno" di via G. Fanti 27, dove il cantiere è in fase di allestimento e la fine lavori è prevista per agosto 2024.

‘Rivoluzione energetica’ a costo zero per i cittadini

La riqualificazione energetica e sismica dei cinque edifici scolastici fa parte di un progetto più ampio, che prevede una vera e propria ‘rivoluzione energetica’, che interessa quasi 200 edifici comunali di Forlì, che l’Amministrazione ha affidato in gestione a Hera Servizi Energia a seguito di una gara pubblica grazie alla procedura di “project financing” svolta nell’ottica del Partenariato tra Pubblico e Privato. In particolare, il progetto prevede interventi di efficientamento energetico in 21 edifici e la gestione di 192 impianti, di cui 57 istituti scolastici, 50 strutture sportive, 41 sedi di uffici pubblici (fra cui lo stesso Municipio di Forlì), oltre a immobili destinati all'utilizzo sociale e culturale, come il complesso del San Domenico, il teatro Diego Fabbri e la Fabbrica delle Candele.

A circa due anni dalla consegna degli impianti e dall’attivazione del nuovo servizio, che avrà una durata di nove anni, il project financing di Hera Servizi Energia farà risparmiare al Comune complessivamente il 17,5% di energia all’anno nella gestione degli impianti di riscaldamento dei propri edifici, consentendo di evitare immissioni in atmosfera di 426 tonnellate di Co2 ogni anno, migliorando la qualità dell’aria, una riduzione dei consumi pari a 178 tonnellate equivalentie di petrolio l'anno e di energia pari a 2.086.217 kilowatt ora all'anno. Senza contare che i risparmi continueranno anche dopo il termine della concessione: grazie agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sarà possibile infatti risparmiare fino a 18,8 milioni di kilowatt ora all'anno tra energia termica ed elettrica, corrispondenti al fabbisogno di 1.500 famiglie ogni 70 ettari di bosco. Altro aspetto importante del project financing è che tali interventi non sono direttamente a carico del Comune di Forlì, ma della società "E.S.Co" concessionaria, che li realizza con impiego di proprie risorse, recuperandone la spesa con i risparmi dei restanti sette anni di gestione, al termine dei quali all’ente resteranno gli immobili riqualificati ed efficientati, e i relativi ulteriori risparmi rispetto al passato.