Più veloce il ritiro di pacchi e raccomandate: si prenota via app o whatsapp in 13 uffici postali

Al rientro dalle vacanze per facilitare il ritiro della corrispondenza (raccomandate e assicurate) e pacchi giacenti presso gli uffici postali per assenza del destinatario, in 13 sedi della provincia di Forli-Cesena, di cui 8 nel Forlivese e 5 nel Cesenate, è possibile prenotare l’accesso agli sportelli tramite l’App Ufficio Postale o WhatsApp. Basta scaricare gratis l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione. All’interno dell’ufficio, un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. Il cittadino dovrà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket. I sistemi di prenotazione a distanza consentono di riservare il proprio turno anche per altre operazioni tra cui lo Spid.

Elenco uffici dove è attivo il servizio

Forlì 3

piazzale della Vittoria, 25

Forlì 4

via Eugenio Curiel, 29

Forlì 5

via Campo di Marte, 85

Forlì 7

via Thomas Alva Edison, 12

Forlì 8

via Zampeschi,47

San Martino in Strada

viale dell'Appennino, 500

Forlimpopoli

piazzale Paolucci De' Calboli,5

Meldola

via Trieste, 4