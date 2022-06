L'indimenticabile Gigi Proietti ricordato attraverso una pizza alla napoletana: la famiglia ringrazia l'autore con una lettera

Una sorpresa inaspettata, infilata sotto la porta d'ingresso. Una busta speciale, con un francobollo speciale: il volto dell'indimenticato Gigi Proietti, un ritratto dell’attore in primo piano su uno scorcio del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti di Roma di cui è stato direttore artistico. Mittente della missiva: Carlotta e Susanna, le figlie di Gigi Proietti nate dall'amore con Sagitta Alter. Destinatario: Nicola Lafiosca, 24 anni, titolare di "Pizzeria Nicò", aperta da pochi mesi al civico 81 di viale Gramsci e che proprio all'indimenticato attore ha voluto dedicare una pizza.

Grazie all'articolo pubblicato su ForlìToday lo scorso marzo, attraverso il quale si è voluto valorizzare l'intraprendenza e il coraggio di un giovane ad aprire un'attività in un periodo tutt'altro che semplice dove le aziende stanno facendo i conti con la crisi economica innescata dalla guerra in Ucraina, Sagitta, Carlotta e Susanna Proietti sono venute a conoscenza del tributo culinario all'attore del giovane Lafiosca. E con una lettera, accompagnata da un'immagine dell'attore, lo hanno voluto ringraziare. Un gesto inaspettato, che ha commosso il 24enne. "Inizialmente pensavo che fosse di qualche fan, poi quando ho visto che era della famiglia Proietti mi sono emozionato". Una lettera che diventerà un cimelio: "Ne farò un quadro da appendere in pizzeria, accompagnandola ad un'immagine della pizza a Gigi dedicata".

Ma cosa ha ispirato Nicola alla realizzazione della pizza? La famosa barzelletta del gelato al carciofo che "Gigi", come tutti erano abituati a chiamarlo a Roma, amava tanto raccontare. La "Proietti" è una pizza alla crema di carciofi, accompagnata da fiordilatte campano, crudo di parma 24 mesi Dop, noci, olio Evo e basilico. "E' tra le più richieste dai clienti", confessa Nico.

La storia di Nicola

Il percorso professionale del 24enne ha numerose sfacettature. Nel suo cammino non poteva mancare la città natale della pizza, Napoli, dove ha incontrato Vincenzo Abbate, artigiano del vessillo gastronomico partenopeo per eccellenza ed esperto di tecniche di impasto contemporanee e lievitati. Ed è proprio grazie al maestro Abbate che Nicola ha potuto perfezionare le sue abilità nell’utilizzo dei pre-fermenti solidi e nella realizzazione di impasti ad alta idratazione, per donare alla pizza la massima digeribilità.

I segreti della pizza

E Nicola a svelare i segreti della pizza: "L'impasto nasce da una tecnica particolare utilizzata per la pizza napoletana contemporanea, la famosa pizza 'a canotto', mettendoci del mio tirandolo maggiormente. E' un pre-fermento solido, che è simile alla tecnica di pre-fermento di biga inventata da Piergiorgio Giorilli, ma che presenta differenze nelle gestione. Viene lievitato per 48 ore, poi viene rimpastato aggiungendo solo acqua e niente farina. E' quindi un 100% pre-fermento. Si tratta di un impasto nato tra virgolette da un errore di Vincenzo Abbate, poi perfezionato nel tempo, giocando molto sull'idratazione. Inizialmente venne accantonato, ma adesso è particolarmente diffuso in tutto il mondo. Il risultato è una maggiore digeribilità. Fondamentale per dare l'idratazione che si vuole dare all'impasto è inoltre l'impiego di una farina di tipo 1, in passato temuta dai pizzaioli, ma ora fondamentale".

La lettera di ringraziamento accompagnata da foto