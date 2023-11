La pizzeria riparte dopo l’alluvione: "Conservo la porta col segno dell’acqua". E il figlio sbarcherà all'ex Eataly a dicembre

Ha riaperto i battenti, a sei mesi dall’alluvione, una delle pizzerie storiche della città, la Mari d’Otello di via Isonzo, in corrispondenza dell’argine del fiume Montone, in uno dei quartieri più flagellati. Colpito dalle piogge per due volte, di cui la prima il 2 maggio, nella drammatica notte del 16 maggio la furia dell’acqua distrusse completamente il locale raggiungendo i due metri e mezzo di altezza nel magazzino e oltre un metro nella sala, oltre ai 40 centimetri di fango.



Da allora i titolari, nonostante le enormi difficoltà, non si sono persi d’animo e finalmente, dopo molta attesa il locale ha riaperto le porte ai clienti pochi giorni fa. “E’ stata una grande emozione ritornare al lavoro - dice il titolare Mauro Asirelli, 63 anni - e sulla lavagna ho scritto: ‘Bentornati’”. Per Mauro, che conduce l’attività insieme alla compagna Eliza - mentre il figlio Renan è in procinto di intraprendere una nuova avventura nei locali dell’ex Eataly in piazza Saffi nel mese di dicembre - non è facile parlare di questa ripartenza, nonostante sia una nuova rinascita, la voce è rotta dalla commozione nel ricordo delle piogge di maggio. Piogge che hanno provocato danni per circa 150mila euro.

“Se siamo ripartiti lo dobbiamo alla generosità e all’aiuto di Costanza e Vittoria Zannnoni, in quanto l’immobile è di proprietà del Gruppo Zannoni - spiega con un filo di voce - senza di loro non ci saremmo mai rialzati. Ci hanno aiutato anche per la bonifica e la sanificazione del locale e adesso siamo pronti a ripartire”. Lo fanno in un senso più “tradizionale” all’insegna della semplicità, rispetto al passato, e con una capienza più limitata, una settantina di posti rispetto ai 120 di un tempo. “Le pizze saranno più semplici - dice Mauro - ma avremo un piccolo angolo dedicato alla gastronomia con i formaggi di un’azienda agricola di Roncofreddo e salumi senesi”.

La pizzeria - che è aperta dalle 18 alle 24 con giorno di chiusura il martedì - ha riacceso l’insegna mercoledì senza grandi annunci, ma solo con il passaparola ed è completamente rinnovata, tranne che per un particolare. “Di quella notte ho voluto conservare una porta che può vedere chi entra all’interno, in una zona del locale meno esposta - dice Mauro -. Su quella porta c’è una tacca, il segno dell’acqua che ha cambiato le nostre vite. E l’ho fatto per non dimenticare”.