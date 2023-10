La storica pizzeria travolta dall’alluvione riapre in versione ‘2.0’: "E’ dura ma non molliamo"

“E’ stato un momento terribile”. Non è facile per Jada, a quasi cinque mesi di distanza, ricordare la drammatica notte del 16 maggio quando l’alluvione ha completamente devastato il suo locale, la storica pizzeria “Sagittario” di viale Bologna, nel quartiere Cava. Una notte che lei e mamma Carla non dimenticheranno mai, quando l’acqua ha invaso completamente la pizzeria, portandosi via la cucina, i tavoli, le sedie, i muri e quasi trent’anni di lavoro, facendo danni per oltre 250 mila euro. Con il livello che ha raggiunto i quattro metri al primo pianto e oltre 1 metro e 20 al secondo. “Si è salvato solo il forno”, raccontano.

Eppure, nonostante il dramma delle ingenti perdite di quella tragica notte, Jada Fasano, 39 anni e due figli di 12 anni e 14 mesi, Diego e Nicolas, e Carla Biffi, la mamma, presenti alla Cava dal 1995, non si sono arrese e sono pronte a ripartire tra mille ostacoli burocratici e tante difficoltà. Lo faranno nel mese di novembre a Vecchiazzano, in via Castel Latino 55/G, dove riaprirà i battenti la pizzeria “Sagittario 2.0”. “Abbiamo trovato un locale più piccolo rispetto al nostro - dice Jada - dove faremo pizzeria da asporto e ci sarà qualche tavolino con una decina di posti, prima erano 150. Stiamo aspettando che arrivi l’arredamento”. Anche il personale sarà necessariamente ridotto, resteranno il pizzaiolo e due dipendenti, rispetto ai 12 di viale Bologna.

“D’altronde non abbiamo la forza economica per ricominciare dove eravamo prima - spiegano - dal momento che fino ad oggi gli unici ristori che abbiamo avuto sono i 2.400 euro del Contributo di autonoma sistemazione. Chi ci ha aiutato davvero sono stati i nostri clienti con una raccolta fondi: da loro abbiamo avuto il sostegno concreto più importante, non me lo sarei mai aspettato”. Una clientela affezionata che, nei giorni immediatamente successivi all’alluvione, si è presentata in quel che restava della pizzeria con pale e stivali, “sono venuti anche da Bassano del Grappa”, raccontano. “Non lo dimenticheremo mai - dicono - come non dimenticheremo quei terribili momenti".

“Quel giorno di maggio mia mamma era al lavoro, io avevo fatto il pranzo e avevo visto che il tempo non era bello e siccome ho un bimbo piccolo sono tornata a casa - dice Jada -. Intorno alle sei e mezza del pomeriggio hanno chiuso il ponte di Schiavonia ma mia mamma è rimasta al lavoro. La luce saltava di continuo e alle 9 e mezza è passata la Protezione civile e a quel punto mia mamma ha mandato via i clienti. Nel momento in cui ha cercato di chiudere la porta ha visto saltare il tombino di cemento e il parcheggio dove l’acqua aveva già raggiunto mezzo metro”. Eppure, Jada e Carla non si sono date per vinte e inizieranno una nuova avventura. “La voglia di continuare c’è - ripetono - e la voglia di rivedere i nostri clienti è tanta. Non è facile ma ci dispiacerebbe mollare e non molleremo”.