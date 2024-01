Pizzicato in centro dalla Polizia stradale a guidare senza patente, non l'aveva mai conseguita

Anche nel fine settimana appena concluso gli uomini della Polizia di Stato stradale hanno presidiato le principali strade ed autostrade della provincia, al fine di contrastare le condotte pericolose alla guida ed aiutare utenti in difficoltà. 60 pattuglie della Polizia Stradale hanno contestato oltre 120 infrazioni al Codice della Strada, ritirando tra l’altro 5 carte di circolazione.

In particolare due automobilisti, uno straniero 23enne ed un 56enne originario della provincia di Ancona, sono stati sorpresi a guidare senza avere la patente: il primo non l’ha mai conseguita ed è stato fermato in centro a Forlì, il secondo aveva subito la revoca del documento ed inoltre era stato colpito dal divieto di ritorno in un comune dell’anconetano. Per lo straniero è scattata una multa di oltre 5.000 euro oltre al fermo del veicolo, mentre per il 56enne, avendo guidato pur senza poterlo fare mentre era sottoposto a una misura di prevenzione personale, è scatta la denuncia a piede libero.