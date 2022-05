Doccia fredda dal Pnrr: bocciato il finanziamento da oltre 8 milioni per la nuova scuola media

Pioggia fredda su Forlì: il ministero dell'Istruzione ha reso noto venerdì la graduatoria nazionale dei progetti finanziati dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per quanto riguarda l'edilizia scolastica ed emerge che il progetto di Forlì non figura tra i 216 istituti scolastici finanziati in tutt'Italia, nel piano 'nuove scuole' per 1,2 miliardi di euro. Sono 23 le nuove scuole che sorgeranno in Emilia-Romagna, grazie ad un maxifinanziamento di oltre 145 milioni di euro, vale a dire la metà di quelle candidate.

Per la Romagna sono state finanziati tre progetti a Ravenna e provincia (per 16,1 milioni di euro), uno a Cesena (per 11,4 milioni), uno a Rimini e provincia (per 3,8 milioni di euro), mentre sono stati bocciati due progetti di Rimini e provincia (per 7,5 milioni) e il progetto appunto di Forlì per un ammontare di 8 milioni e 150mila euro. Si tratta del progetto di demolizione e ricostruzione della scuola media Benedetto Croce di via Quartaroli, un edificio del 1965 che nei progetti del Comune sarebbe stato demolito dopo aver costruito nel giardino pubblico adiacente il nuovo plesso scolastico. Il progetto della nuova scuola media di Forlì si è posizionato terzultimo nella graduatoria regionale.

“E' la dimostrazione che ottenere i fondi del Pnrr, con molta concorrenza da tutt'Italia, non è facile – allarga le braccia l'assessore ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani -. I progetti ci sono, subiranno ritardi perché cade la scadenza perentoria del Pnrr del 2026, ma non saranno accantonati”.