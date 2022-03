Pnrr e opportunità di innovazione, "verso un nuovo welfare di comunità"

In vista dell’imminente pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore per acquisire manifestazioni di interesse per una co-programmazione finalizzata alla predisposizione di progetti da presentare a valere sulle risorse del Pnrr Missione 5 “Inclusione e coesione”, si è svolto lunedì mattina in Comune un convegno promosso dall'assessorato al welfare e politiche per la famiglia con il contributo della professoressa Sofia Bandini dell’Università di Bologna. La docente ha presentato la cornice normativa europea e nazionale entro la quale è possibile sviluppare la cooperazione tra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore, con uno sguardo sul futuro e sull’evoluzione delle politiche sociali.

“Il Pnrr rappresenta un’importante occasione di approfondimento in ambito sociale - afferma l'assessore Rosaria Tassinari -. Grazie alla partecipazione di numerose associazioni del territorio, abbiamo fatto il punto sul nuovo rapporto di collaborazione tra enti pubblici e associazioni del terzo settore, riconoscendo il ruolo e la centralità dell’imprenditore sociale quale partner imprescindibile per leggere i nuovi e articolati bisogni di comunità. Ciò a cui dobbiamo puntare, maturandone la consapevolezza è un modello di welfare di comunità innovativo e duraturo, capace di elevare la qualità degli interventi e raggiungere obiettivi comuni nell’ambito del perseguimento del bene pubblico. La pubblica amministrazione si pone a tutti gli effetti in una posizione nuova e più virtuosa per la co-progettazione e co-partecipazione delle politiche sociali con gli enti del terzo settore, mantenendo al centro la persona, i giovani, le donne e i soggetti più fragili”.

Il Pnrr, con i suoi tre asset strategici, certifica il valore della clausola sociale, prevedendone l’inserimento obbligatorio nei bandi per l’utilizzo delle risorse europee - prosegue Tassinari -. L’elemento qualitativo ispirato a esigenze sociali, dunque, diventa elemento principe nella valutazione del legislatore superando il mero aspetto economico a beneficio della persona e dei suoi diritti”. Susanna Savoldi, Dirigente del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione del Comune di Forlì, sottolinea “l’importanza del terzo settore, pilastro determinante del sistema di welfare. Nei prossimi mesi, cogliendo la sfida e le risorse del Pnrr, dobbiamo lavorare ad un approccio organizzativo che sempre di più metta al centro la persona nella sua unità: il diritto ad una vita dignitosa, l’attenzione al contesto familiare, la valorizzazione dell’ambiente di vita e di cura. Con la sensibilità e la capacità di tutti gli attori coinvolti, potremo contribuire al miglioramento della qualità sociale complessiva della vita della nostra comunità".