Pnrr e supporto ai progetti degli enti locali, in Prefettura è nato il “Presidio territoriale unitario”

Nella mattinata di mercoledì nel Palazzo del Governo, è stato sottoscritto dal Prefetto di Forlì Cesena, Antonio Corona e il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato per le province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, Cinzia Farinelli, l’Accordo istitutivo del “Presidio territoriale unitario” che, in attuazione del Protocollo di Intesa del 20 ottobre 2022 tra Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze, mira a dare un supporto concreto alle Amministrazioni locali della provincia, titolari degli interventi finanziati nell’ambito del Pnrr.

Spiega la Prefettura: "I compiti affidati all’organismo appena costituito prevedono, in particolare, il monitoraggio, il controllo della completezza della rendicontazione e le verifiche antimafia dei progetti presentati dagli Enti Locali nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’esito positivo di tali controlli è prodromico alla liquidazione finale delle risorse assegnate. Ai fini dell’efficace operatività delle attività del presidio, oltre a condividere e diramare le linee guida e gli indirizzi del Ministero dell’Interno e di quello dell’Economia e delle Finanze, verranno organizzati incontri e attività formative per gli Amministratori locali e gli operatori di settore su processi, procedure e sistemi di gestione degli interventi Pnrr Un primo incontro, rivolto ai Comuni della provincia di Forli-Cesena, si terrà , in videoconferenza, il prossimo 8 maggio".