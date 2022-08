Dal Pnrr un tesoretto di 150 mila euro che sarà utilizzato per la mensa scolastica De Amicis

Ancora una buona notizia sul fronte delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il Comune di Forlì. Nei giorni scorsi, sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, è stata pubblicata la graduatoria relativa al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

“Per il Comune di Forlì sono in arrivo 150 mila euro di contributi per la messa in sicurezza e l’adeguamento impiantistico della mensa interna alla scuola primaria Edmondo De Amicis, in Viale della Stazione. Il progetto, redatto dai nostri uffici con grande attenzione in virtù dei vincoli architettonici che insistono sull’edificio, ha convinto i funzionari del Ministero, che ne hanno apprezzato il valore e premiato gli obiettivi”, dichiara soddisfatta l’assessore alle politiche educative Paola Casara.

“Quello previsto nella zona mensa è un intervento molto importante per l’innalzamento dei livelli di vivibilità degli ambienti scolastici della De Amicis, che si inserisce in un progetto più ampio, già in corso, di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intero plesso. Le mense – aggiunge l’assessore – sono luoghi di aggregazione strategici per i nostri ragazzi, dove si fa scuola in modi diversi, favorendo al contempo le necessità di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie. Sono servizi a sostegno della genitorialità a cui questa Amministrazione riserva grande attenzione. Ci fa piacere che anche su questo fronte la nostra proposta sia stata premiata e che le risorse del Pnrr contribuiscano a migliorare la qualità degli ambienti e la sicurezza di una delle scuole più importanti della nostra città".