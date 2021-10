Pochi medici di base nella vallata del Tramazzo: aprono due nuovi ambulatori provvisori di assistenza primaria

Dal giovedì nella Valle del Tramazzo saranno attivi due nuovi ambulatori provvisori di Assistenza Primaria a favore dei residenti dei Comuni di Tredozio e Modigliana che, ad oggi, non hanno la possibilità di scegliere un Medico di Medicina Generale all’interno del Nucleo delle Cure Primarie del Tramazzo, a causa della carenza di personale medico disponibile. Gli ambulatori, che avranno sede rispettivamente nella Casa della Salute di Modigliana e nel servizio ambulatoriale sito in via della Repubblica 28, a Tredozio, resteranno aperti nelle giornate di martedì e giovedì, a Modigliana dalle 11 alle 13 e, a Tredozio, dalle 9 alle 10:45 .

L’ambulatorio medico garantirà ai cittadini le principali attività svolte dal medico di medicina generale (visita, prescrizione farmaci ed accertamenti specialistici e diagnostici, certificazioni di malattia, e altro). Con tale ambulatorio, spiega l’Ausl Romagna, "s'intende offrire una prima risposta alle criticità, note da mesi, nei Comuni di Modigliana e Tredozio. Si coglie infine l’occasione per ringraziare le Amministrazioni Comunali per l’impegno e la collaborazione dimostrati".