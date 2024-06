Poesie e libri in dialetto romagnolo: torna il concorso letterario dedicato a Marino Monti

Ci sarà tempo fino a sabato 30 settembre 2024 per partecipare alla seconda edizione del Concorso di poesia dialettale romagnola intitolato a Marino Monti (1946 - 2022), che si articola in tre sezioni. La prima è riservata alle poesie inedite scritte da poeti di età compresa fra i 18 e i 36 anni. La seconda a tutti coloro, purché maggiorenni, che scrivono versi in dialetto romagnolo.

Ogni concorrente dovrà inviare una sola poesia con relativa traduzione in lingua italiana.

La terza sezione riguarda l'editoria perché un'apposita giuria valuterà i libri editi dal 2019 di poesia romagnola che perverranno agli organizzatori. Si potrà partecipare alla sezione poesia inedita e alla sezione libro edito. Gli interessati, dovranno far pervenire gli elaborati e i volumi, secondo quanto stabilito dal regolamento del concorso, a Segreteria Premio "Marino Monti", via Ravegnana n. 548, 47122 Forlì. La premiazione sarà in programma sabato 26 settembre, alle 16 nella Sala Don Bosco, via Ridolfi 29, Forlì. Per ulteriori informazioni telefonare al n.3386865035; oppure inviare una mail a: gra.vale2015@gmail.com.



Marino Monti (1946 - 2022), apprezzato poeta dialettale, uomo dell’associazionismo culturale e civico, cultore delle tradizioni romagnole ed educatore, ha dedicato con passione una buona parte della vita allo studio della lingua dialettale e alla sua divulgazione con pubblicazione di saggi e volumi. In età relativamente avanzata iniziò a scrivere poesie per un’intima esigenza di dare spazio alla sua sensibilità, nonché per la devozione e l’immenso amore verso quel mondo in cui era nato e vissuto a lungo, a quei luoghi, a quella cultura, alla tradizione, agli uomini che vi hanno lasciato sudore e spesso lacrime. E, sempre quale tributo alle sue origini, per le sue liriche scelse il dialetto romagnolo. Il suo esordio avvenne nel 1990 ed ebbe modo di pubblicare 10 raccolte di poesie con successo di critica.