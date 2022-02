Ancora ricambio di insegne nella "piazza della ristorazione": sulla scia dell'ultima moda, apre la pokeria

Da un paio di settimane il centro commerciale Punta di Ferro si è arricchito di un altro nuovo locale, con un ricambio di insegne nella "piazza" dedicata alla ristorazione che arriva dopo mesi di chiusura di diversi locali. Dopo l'inaugurazione del bar gelateria "Amodo" ha aperto anche "I Love Poke", una pokeria che fa parte di una catena estesa su tutto il territorio nazionale e dove si possono mangiare le classiche bowl hawaiane con prodotti freschi e di altissima qualità. "I Love Poke" ha preso il posto dell'ex Cremeria, a fianco di Alice Pizza. Il punto vendita è di una catena molto sviluppata nata grazie a una coppia di giovani imprenditori, Rana Edwards e Michael Nazir Lewis. Michael è nato a Milano e ha una laurea in Economia a Londra e proviene da una famiglia con una storia trentennale nel business della ristorazione. Rana è una newyorkese con una laurea in Farmacia e un master in Nutrizione presso l’università di Harvard oltre a un dottorato in Nanoscienze Biomediche e una grande passione per una cucina salutare.

Rana si è trasferita a Milano nel 2015 per perseguire un altro dottorato all’università Bicocca. Arrivata in città, si accorge che la sua pietanza preferita qui è introvabile, perciò decide con Michael, di aprire il primo ristorante di poke a Milano, I Love Poké, nel 2017. In 5 anni sono stati aperti quasi 100 punti vendita, tra cui Forlì, dando lavoro a oltre 400 dipendenti. La decisione di aprire in un centro commerciale rispetta la linea di strategia generale, ovvero stare aperti sette giorni su sette e fare un orario che va dalle 11 alle 21.30. Ovviamente è previsto anche l'asporto e il delivery. "Sappiamo che l'offerta di Poké in Italia è molto nutrita - spiegano dall'azienda - ma "I Love Poke" si vuole distinguere per qualità, freschezza e servizio. Il nostro staff viene formato tramite un programma dedicato con un focus sulla materia prima, sulle preparazioni e sulle scadenze. Essendo una catena estesa su tutto il territorio, con quasi 100 punti vendita all’attivo, abbiamo un elevato controllo della qualità. In più rispetto a nostri competitor stiamo sviluppando una linea dedicata a vegani e vegetariani".