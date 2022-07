Polemica in Consiglio sul "concertone" mancato: "Sarebbe stato un flop con il Jova Beach Party nella stessa sera"

“Le proposte che ci hanno fatto non ci sono sembrate idonee, e avendo già un calendario di eventi estivo ricco di appuntamenti e visto che c'erano risorse consistenti per un evento che andavano impiegate in modo idoneo, abbiamo deciso di rinunciare”: è la risposta che ha dato l'assessore al Turismo Andrea Cintorino durante il consiglio comunale di lunedì pomeriggio ad un doppio question time del gruppo Pd e di 'Forlì e co' sul “concertone” in piazza Saffi, che secondo un bando esplorativo del Comune si sarebbe dovuto tenere sabato scorso, 9 luglio, con un budget del Comune di 80mila euro. Il Comune alla fine ha deciso di cancellare l'iniziativa perché nessuna proposta arrivata è stata giudicata soddisfacente.

“Era un avviso del tutto esplorativo, c'erano già molti eventi previsti”, chiosa Cintorino. Che poi rileva una contraddizione del centro-sinistra: “Quando c'era il bando era stato criticato per la spesa prevista, ora invece che l'evento non c'è il problema è che non viene fatto...”.

Tuttavia per Soufian Hafi Alemani, capogruppo Pd, la questione va posta nel quadro del mancato rilancio del centro storico: “Siamo ancora in attesa delle iniziative e degli investimenti promessi sulla piazza, anche in questo caso l'amministrazione annuncia un evento di 80mila euro, mentre ora si presenta solo col rifacimento delle aiuole dove sono stati estirpati degli arbusti”.

Critico anche Federico Morgagni, capogruppo di 'Forlì e co': “La vicenda è stata gestita con dilettantismo e improvvisazione, l'idea è stata lanciata per distrarre l'opinione pubblica dall'uscita di Imaginaction”. Ed ancora: “Nella scelta della data non siè nemmeno considerato che è stato selezionato un sabato sera dove a 20 km di distanza c'era il più grande concerto previsto in Riviera (il Jova Beach Party a Marina di Ravenna, con 70mila spettatori in due sere, ndr). Un evento in piazza Saffi in quella sera sarebbe stato un flop clamoroso, quindi bene almeno che ci siamo risparmiati il flop e lo spreco di soldi”.