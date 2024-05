La scultura degli angeli del fango è un caso: "E' un ferrovecchio, va demolita". La replica: "Sciacallaggio sull'alluvione"

Diventa un caso politico la scultura in acciaio che a ridosso di Porta Schiavonia dovrà ricordare l'alluvione e che sarà scoperta il pomeriggio del 16 maggio. Alta 2 metri e 30 centimetri, in acciaio corten, per intenderci quello che dà l'effetto ruggine, è stata realizzata dal noto artista Ido Errani, con l'ausilio tecnico della ditta Arlam, del costo di 47mila euro.

Pubblicate sui social alcune foto dell'opera prima durante il suo posizionamento a ridosso del bastione di Porta Schiavonia sono scattate subito feroci proteste di chi la considera una brutta opera. C'è chi ha perfino invitato ad agire: “Vi chiamo ad andare a smontare questo ammasso di ferro vecchio senza anima”, è un messaggio che sta girando sui social.

“Hanno affidato la "scultura" a una ditta di fabbri e carpentieri . La Arlam srl. Questa è il livello artistico a cui arrivano in Comune e hanno pagato pochi quintali di lamiera quasi 50mila euro. Senza vergogna. Una bella colata di cemento davanti alla porta storica con della ferraglia sopra. Ecco la cultura di Zattini, ferraglia e cemento. Va demolita subito e la ferraglia la mandiamo ai rottamai”: tuona Sauro Turroni, storico esponente dei Verdi.

Scrive invece Patrizia Giambi nel suo appello: “Questa giunta Zattini cosa fa alla vigilia delle elezioni ? Invece di occuparsi degli aiuti, fa questa indecente innominabile schifezza per battere cassa elettorale, come nella sottocultura dei ricatti dei paesi arretrati. E un’offesa che la città non deve accettare, noi siamo meglio di chi è al potere”. Ed infine: “Vi chiamo ad andare a smontare questo ammasso di ferro vecchio senza anima”.

A replicare a queste parole il consigliere comunale Massimiliano Pompignoli e candidato alle prossime elezioni della Lega che definisce quueste critiche “sprezzanti del dolore per le vittime, senza ritegno e vergogna per una tragedia che ha messo in ginocchio interi quartieri e trascinato nel dolore un’intera città.”

Ed ancora Pompignoli: “Continua lo sciacallaggio della sinistra sull’alluvione. Non ci sono parole per definire le dichiarazioni apparse sui profili social di alcuni candidati ed esponenti della coalizione di sinistra di Rinaldini sulla natura del monumento commissionato dal Comune di Forlì in memoria del dramma dell’alluvione e realizzato dall’artista Ido Errani. Solo certi personaggi riescono a scivolare in certe polemiche, aizzando la comunità su un tema che tutto dovrebbe ispirare tranne strumentali divisioni. Si dovrebbero vergognare”, conclude Pompignoli. Ed infine: “Non è certo questo il modo per rendere il giusto apprezzamento a un monumento che sintetizza il ricordo di una tragedia, al di là del bello o del brutto. C’è un messaggio dietro la scultura, ed è quello la sola cosa che conta, non il fatto che possa piacere o meno”.

Sull'opera interviene anche il Comitato Vittime del Fango: "La scelta di un "monumento" all'alluvione, con relativa cerimonia inaugurale, lascia perplessi per motivazione, collocazione e opportunità. Durante questo terribile anno, se si esclude una cerimonia religiosa, chi dovrebbe rappresentare l'unità cittadina non ha mai varcato il ponte-simbolo del disastro, e dei luoghi limitrofi non è neppure il caso di parlare. In questo lungo anno, riconnettere empatia, solidarietà e rispetto è rimasta una richiesta inascoltata: l'alluvione (parole del "capo") è stata una "sfortuna dell'Amministrazione". I mesi alle nostre spalle non si cancellano quindi con una installazione o il taglio di un nastro. Non è questo il modo per lenire ferite aperte nella memoria indelebile delle persone, e nemmeno per rendere onore ai volontari che hanno lavorato privi di sostegno e organizzazione, supportati a lungo solo da associazioni, quartieri, persone generose, e talora persino ostacolati nel loro prodigarsi".

Ed infine il comitato:"La sensazione di abbandono non ha colore politico: ecco perché si avverte disagio, per non dire sdegno, per simboli dalle basi così fragili, pretesti per facili enfatizzazioni. L'invito alla cerimonia, ricevuto dal Comitato Unitario Vittime del Fango da parte dell'amministrazione comunale, si inserisce in questo contesto ed in questo contesto trova la naturale risposta: se esistiamo solo per essere pubblico plaudente, riteniamo opportuno essere rispettosi di noi stessi e degli "Angeli del fango" in altro modo. Il "monumento -non chiesto- agli infangati", che non spalavano certo per voglia di foto, ricorderà a tutti una assenza lunga un anno. Un "capo" sta rintanato nel palazzo, un vero "comandante" sta sul campo".