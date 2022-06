Critiche del centro-sinistra sulla Polizia Locale, il sindaco: "Polemica ostinata e livorosa"

“È un attacco indecoroso e privo di fondamento quello scatenato dai gruppi consiliari di minoranza del Pd, Forlì & Co e Italia Viva all’avvocato Michele Pini e a questa Amministrazione Comunale. Dopo l’uscita dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, il Comune di Forlì si è prodigato e si prodiga ogni giorno per il miglioramento delle condizioni lavorative degli uomini e delle donne della Polizia Locale e per l’implementazione delle risorse economiche destinate al servizio e ai progetti della Polizia Locale stessa”: è con queste parole che il sindaco Gian Luca Zattini in replica alle dichiarazioni dei consiglieri comunali di centro-sinistra, che con una conferenza stampa hanno criticato la gestione della Polizia Locale rientrata da circa sei mesi sotto il controllo diretto del municipio, con l'uscita dall'Unione dei Comuni.

Il centro-sinistra ha posto con forza il tema del comando del corpo, suddiviso attualmente tra Pini per le funzioni di comandante e per le questioni amministrative e Andrea Gualtieri, nel ruolo di vicecomandante e responsabile delle questioni tecniche, come appunto l'organizzazione dei servizi e gli armamenti. Per Zattini “in questo quadro, svolge un ruolo fondamentale l’avvocato Michele Pini che, in collaborazione con il vicecomandante Andrea Gualtieri, ha assicurato una transizione efficace e positiva al nuovo assetto, anche grazie alla professionalità e alle competenze del Servizio Contrattualistica a cui lo stesso Pini è preposto. Pertanto, l’Amministrazione Comunale esprime stima e ringraziamento nei suoi confronti e nella grande dedizione e massima professionalità che ha profuso e profonde in tutte le attività svolte”.

Ed infine: “Nell’occasione, l’Amministrazione dà atto del prezioso operato e dell’ottimo lavoro che viene reso quotidianamente dalla Polizia Locale e prende le più nette distanze da coloro che, per il puro gusto di apparire e contestare per partito preso, tentano di delegittimare l’operato dei nostri agenti, mettendone in cattiva luce lo spirito di servizio e le competenze. Si tratta di un approccio che non ci appartiene, figlio di una politica strumentale e priva di contenuti. Ogni altra considerazione dei gruppi Pd, Forlì & Co e Italia Viva, anche in merito alla molteplicità dei ruoli rivestiti dall’Avv. Pini, è il frutto di una polemica ostinata, sterile e a tratti livorosa intesa a ledere l’operato di questa Amministrazione e dei suoi funzionari.”