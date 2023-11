Polisportivo Giulianini, la rinascita in tempi record: presto tornerà a disposizione di studenti e associazioni sportive

Nel giro di poco più di un mese il Polisportivo comunale Giulianini di Villafranca, vittima dell’alluvione, sarà nuovamente disponibile per studenti e associazioni sportive del quartiere. Procedono, infatti, a ritmo spedito i lavori di ripristino dell’intero stabile, dopo l’approvazione del progetto esecutivo a fine ottobre e la riorganizzazione delle imprese a seguito dell’accertamento della donazione di 250mila euro derivante dalla raccolta fondi da Cinecittà per la ricostruzione in Romagna.

"Le opere edili si sono già concluse - dichiarano il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo e l’assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani -. Sono in fase di consegna i lavori per l'illuminazione e pavimentazione sportiva, la cui ultimazione è prevista per fine novembre-inizio dicembre. Per quanto riguarda gli spogliatoi e il bagno pubblico posto all’esterno della palestra, si sta concludendo proprio in queste settimane la parte edile. Seguirà il ripristino dell’impianto elettrico e termico e la riqualificazione della zona docce, da concludersi entro gennaio".