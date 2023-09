Alla Cava la nuova casa dello sport, inaugurazione ufficiale per il rinnovato Monti: un impianto da oltre 2 milioni di euro

Venerdì, alle 18:30, è in programma la manifestazione ufficiale di inaugurazione del rinnovato Polisportivo Monti nel Quartiere Cava. L’iniziativa è organizzata dalla società “Sport Team srl” alla quale è affidata la gestione da parte del Comune. Interverrà, in rappresentanza dell’Amministrazione, il vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo. "L’inaugurazione era molto attesa - spiega Mezzacapo - e rende tutti noi particolarmente orgogliosi perché con l’apertura di questo gioiello impiantistico abbiamo mantenuto la promessa assunta con i cittadini e col mondo sportivo. Merito della società di gestione, dei suoi responsabili, di chi ha lavorato e, mi permetto, anche nostra, del Comune di Forlì, del Servizio Lavori Pubblici e dell’Unità Sport, che hanno investito risorse, capacità e fiducia in un progetto di rinnovo e rilancio".

Complessivamente sono state eseguite opere per il valore di oltre 2 milioni di euro, ripartite secondo quanto previsto dal bando di assegnazione in modo uguale tra Amministrazione e società di gestione. Il risultato è imponente per qualità e fruibilità, come hanno potuto verificare i primi utenti, con il fiore all’occhiello rappresentato dalla prima piscina costruita in un Polisportivo comunale. Il “Monti” della Cava è affidato alla gestione della Sport Team srl, composta da Around Sport, Soggetel e Uisp, ed è pensato per dare risposta alle esigenze di tante discipline: dal calcio e calcetto al basket, dal tennis alla pallavolo, senza dimenticare ovviamente la piscina. Nel progetto figura anche uno spazio bar-ristorante oltre alle strutture di servizio (spogliatoi, spazi per il pubblico, aree esterne).

Sono in corso altre opere che porteranno alla realizzazione di tre campi da paddle e di una tensostruttura multidisciplinare di ultima generazione, in grado cioè di ospitare grazie a un fondo speciale, più discipline potendo diventare un campo da calcio a 5 regolamentare, oppure ospitare campi da basket, da pallavolo, da tennis e anche attività di pattinaggio. “Con questo momento inaugurale - sottolinea il presidente della società di gestione, Gabriele Corzani – vogliamo coinvolgere il quartiere, i fruitori, le società e tutta Forlì nel nostro progetto che è sportivo e sociale, che guarda ai giovani, alle famiglie e agli appassionati e che proietta l’area del “Monti” tra i luoghi più belli e accoglienti della nostra città".