Polisportivo Monti, saranno abbattuti una cinquantina di alberi: ecco il piano di piantumazione

Alberi in primo piano al Polisportivo Monti e nei parchi adiacenti. Il Comitato Territoriale dei Quartieri della Zona-Ovest 2 assieme al comitato di quartiere Cava-Villanova ed al centro sociale il Delfino seguono con grande attenzione gli sviluppi riguardanti il centro sportivo, dove i lavori di riqualificazione dell’area prevedono un abbattimento di una cinquantina di alberi.

Già alcuni giorni fa vi è stato un incontro fra rappresentanti dei comitati e del Wwf e Taaf dove si è visionata l’area del Polisportivo e controllato lo stato delle alberature. "E’ stato fatto un inventario delle piante e si è convenuto di seguirne la piantumazione di compensazione in areali circostanti dove gli spazi e la possibilità irrigua lo permettono - spiega Maurizio Naldi, rappresentante del Comitato Territoriale del Quartieri 2 -. Si è inoltre convenuto di chiedere al Comune di piantare alberi in misura della capacità di mantenimento irriguo fino a pieno attecchimento, dopo i trapianti, e solo su tale garanzia. Nel numero delle piante in abbattimento vi sono anche degli alberi già secchi ed alcuni che presentano fisiopatie .Da un incontro, sul posto, con il personale degli uffici preposti di competenza comunale, dove si è ribadito di porre grande attenzione e cercare di limitare gli abbattimenti allo stretto necessario, si è ulteriormente verificata e determinata una zona dove andranno ad essere messi a dimora gli alberi in compensazione".

"Uno di questi areali è il parco comunale giardino sicurezza stradale fra via Sillaro e via Cava, dove vi sono 5 ciliegi secchi da togliere e sostituire ed un area di piantumazione di una decina di piante - spiega Naldi -. Altro areale è quello di viale della Colombaia via Tavolicci, dove si posizioneranno alberature lato sud per ombreggiare la zona giochi. Altro punto verificato in zona è stato quello di una apertura di collegamento da via Tavolicci al parco Poldo passando dalla zona orti. Visionata anche la quercia, secca da diverso tempo, adiacente il nuovo campo da calcetto di via Tavollo, pericolosa, che a breve sarà abbattuta. Altro areale di piantumazione visionata quella di via Samoggia dove vi sono piantumazioni recenti di alberi che si sono seccati e che andranno rimossi e ripiantati". Garantisce quindi Naldi: "Controlloremo lo stato delle nuove piante dal momento stesso che verranno messe a dimora fino a pieno sviluppo vegetativo e stato di attecchimento avvenuto".

"Come informativa possiamo dire che si stanno anche effettuando degli abbattimenti di alberature secche, anche in altri quartieri della zona-ovest ,che sono state segnalate in precedenza, data la loro pericolosità di caduta rami dovuta agli eventi calamitosi. Voglio ricordare in ultima analisi - conclude Naldi, ricordando articoli sul polisportivo Monti relativi all’abbandono al degrado - che è vero che attualmente non vi è un custode, ma come volontari che vogliamo bene al nostro territorio siamo spesso sul terreno dell’area sportiva e cerchiamo di mantenere pulito. Vi è una nuova società che per 10 anni ha la responsabilità della nuova gestione. In questa fase iniziale qualche problema legato alla apertura e chiusura dei cancelli vi è stato, come anche la mancanza di cartellonistica legata ai lavori in corso. L’area del Polisportivo Monti è un bene comune, ne siamo consapevoli, come cittadini volontari e rappresentanti del territorio cerchiamo di esserci".