Polizia di Stato, premiati in Prefettura gli agenti che si sono distinti in attività e operazioni

Il Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo ha ospitato giovedì la cerimonia di consegna dei riconoscimenti e delle attestazioni di merito al personale della Polizia di Stato di Forlì distintosi in attività e operazioni di polizia di particolare importanza e rilevanza. All'evento hanno preso parte il prefetto Rinaldo Argentieri, il questore Claudio Mastromattei, il sindaco Gian Luca Zattini, la dirigente del Compartimento Polizia Stradale di Bologna Simonetta Lo Brutto, e i Dirigenti degli Uffici di Polizia.

Prefetto e sindaco hanno manifestato "il grande apprezzamento" per il lavoro della Polizia di Stato di Forlì. Emozionato e orgoglioso il questore, che ha letto una lettera a lui consegnata pochi minuti prima da un cittadino che ha espresso "gratitudine per il tempismo e la professionalità dimostrata in occasione di un intervento richiesto a causa di un grave problema che lo affliggeva da tempo, risolto dal personale della Polizia di Stato".

Elenco dei premiati

Vice Questore Tarquini Enzo (Dirigente Squadra Mobile) - Lode

Commissario Grilanda Gianni (Vice Dirigente Digos) - Lode

Ispettore D’Angelo Umberto (Volanti) - Encomio

Vice Ispettore Spadafora Domenico (Volanti) - Lode

Sovr.Capo Balella Gianluca (Squadra Mobile) - Lode

Sovr.Capo Nasti Marco (Squadra Mobile) - Lode

Sovr. Benedettini Cristiano (Sezione Polizia Stradale) - Lode

Vice Sovr Gondoni Cesare (Squadra Mobile) - Lode



Vice Sovr Milandri Marco (Squadra Mobile) - Lode

Vice Sovr. Visani Mirko (Sezione Polizia Stradale) - Lode

Vice Sovr. Zoffoli Stefano (Sezione Polizia Stradale) - Lode

Ass.Capo.C. Maltoni Filippo (Squadra Mobile) - Lode

Ass.Capo C. Pacioni Fabio (Volanti) - Lode

Ass.Capo C. Garoia Nicola (Volanti) - Lode

Ass.Capo C. Adami Valerio (Squadra Mobile) - Lode

Agente scelto Palumbo Cosimo (Squadra Mobile) - Lode

Agente Scelto Leoni Fabio (Volanti) - Lode

Agente Scelto Sarton Filippo (Volanti) - Lode