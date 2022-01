Imprudenza e incidenti, "alla guida un uso sconsiderato del telefonino". Ma anche ciclisti e pedoni vengono multati

Chi l'ha detto che i pedoni sono esenti da multe? Sono infatti undici quelli, coinvolti in sinistri stradali, che sono stati sanzionati nel 2021 dalla Polizia Locale di Forlì per attraversamenti avventati (la contravvenzione è di 26 euro). Puniti i comportamenti imprudenti anche dei ciclisti, "come ad esempio gli attraversamenti sulle strisce in sella anzichè portando la bici a mano", argomenta il vicecomandante del Corpo, Andrea Gualtieri, al quale abbiamo chiesto un commento sull'attività svolta nel 2021 dalla Polizia Locale, di cui è stato fornito un rendiconto in occasione della festa del patrono San Sebastiano.

Vicecomandante Gualtieri, nel 2021 la Polizia Locale ha rilevato 789 incidenti, 61 in più sul 2020. Su questi numeri incide il fatto che l’anno precedente era stato condizionato dal lockdown e varie restrizioni anti-covid con coprifuoco?

Nel 2020 ci fu un importante abbattimento del numero dei sinistri pari al 40%, con le restrizioni anti-covid che erano state molto incisive.

Sono rimasti coinvolti più giovani o anziani?

La percentuale più alta è nella fascia tra i 50 ed i 65 anni, con il 25%, mentre il 22% interessa quella tra i 35 ed i 49 anni. Il 17% ha visto coinvolti over 65, mentre il 14% giovani tra i 18 ed i 24 anni.

Le categorie più a rischio?

Sono senz’altro quelle definite come “utenze deboli” .Per quanto riguarda i ciclisti, abbiamo rilevato 138 sinistri, con tre vittime. Sono 88 i sinistri che hanno visto coinvolti motociclisti e ciclomotori, con tre decessi. Sono invece 43 gli investimenti, con due pedoni deceduti.

E per quanto riguarda i monopattini?

Abbiamo rilevato due sinistri in cui erano coinvolti utenti su monopattini, oltre ad altri 7 sinistri con velocipedi a pedalata assistita.

Le cause principali dei sinistri?

Una delle principali cause dei sinistri rimane per la maggior parte legata a comportamenti imprudenti quali ad esempio, errate manovre dovute, non di rado, all’uso sconsiderato dei telefonini durante la guida.

Alcol?

In 41 casi ha inciso lo stato d'ebrezza, mentre in dodici l'effetto di sostanze stupefacenti.

E per velocità?

Sono state 323 le sanzioni per "velocità non commisurata", elevate sulla base dei rilievi di legge effettuati.

Mentre le mancate precedenze?

183 di cui 15 le mancate precedenze verso i pedoni.

Quali sono le strade con più incidenti?

Come negli anni precedenti viale Roma, con 40 incidenti rilevati, risulta l’arteria più interessata. Seguono via Ravegnana con 33, viale dell'Appennino con 31, via Bertini con 25, viale Risorgimento con 20 e via Decio Raggi con 19.

Quanti uomini conta il Corpo di Polizia Locale di Forlì e quanti servizi di pattugliamento vengono svolti quotidianamente?

Il Corpo conta, attualmente, 103 dipendenti. Mediamente vengono comandate 5 pattuglie rispettivamente nei turni del mattino e pomeriggio, con servizi di vigilanza territoriale e infortunistica. A queste si aggiungono due pattuglie, una di Polizia Commerciale ed una di Edilizia e Tutela Ambientale. Nel turno serale, che si conclude all'una di notte, operano due pattuglie, di cui una delegata al rilevamento degli incidenti stradali. Oltre ai suddetti servizi, giornalmente vengono assicurati, durante l’anno scolastico, 14 presidi presso le scuole a cui se ne aggiungono altri 9 effettuati dai "nonni vigili".

Polizia Locale impegnata anche in attività di prevenzione per giovani e anziani...

Tra gli obiettivi della Polizia Locale di Forlì, di rilevante importanza vi è quello che riguarda l’educazione stradale nelle scuole. Lo scorso anno, nonostante tutte le difficoltà causate del covid, si è portato avanti il progetto di educazione stradale nelle scuole medie in modalità di didattica a distanza. Per quanto concerne gli anziani, nel 2021 sono stati effettuati incontri presso sedi dei quartieri, finalizzati alla prevenzione delle truffe, durante i quali sono stati distribuiti opuscoli informativi realizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Forze di Polizia.

Progetti per la sicurezza stradale 2022?

Si sta lavorando su diversi fronti. Da un lato, anche grazie al rafforzamento dell’organico interno previsto, si attiverà un potenziamento dei presidi del territorio, attraverso controlli di polizia stradale finalizzati principalmente al contrasto delle velocità pericolose, dell’abuso di alcool alla guida, dell’uso irregolare dei telefonini. Oltre a questo, verrà implementata anche l’attività di educazione stradale attraverso un progetto rivolto agli studenti degli istituti superiori in procinto del conseguimento della patente di guida, che vedrà coinvolti anche altri enti e le scuole guida del territorio.