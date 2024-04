Polizia locale associata tra Forlì e Castrocaro, arriva il 'sì'. L'opposizione: "Delibera approvata da un Consiglio già scaduto"

E' stata approvata, dal Consiglio comunale di Forlì, lunedì pomeriggio, la convenzione col comune di Castrocaro per la gestione associata della Polizia Locale. Da una parte, infatti, Castrocaro - guidata al sindaco di centrodestra Francesco Billi - ha tolto il servizio di Polizia Locale dall'Unione dei Comuni, riprendendosi i suoi due vigili, dall'altra parte ha chiesto al Comune di Forlì un supporto perché non sarebbe in grado si svolgere tutta l'attività con il magro organico disponibile.

Si tratta di uno degli ultimi atti del Consiglio comunale di questa legislatura, dal momento che presto ci sarà il voto e questa rappresenta proprio l'ultima seduta. Una delibera fuori tempo massimo per Giorgio Calderoni, consigliere di 'Forlì e co' che ne ha chiesto il ritiro in quanto in questa fase il Consiglio non dovrebbe occuparsi di ordinaria amministrazione "ma solo di scadenze di legge improrogabili o di provvedimenti che possono procurare possibili danni rilevanti all'ente", circostanze che per Calderoni non ricorrono. Messa ai voti la richiesta di ritirare la delibera, questa è stata battuta dai voti della maggioranza.

In base alla bozza di convenzione, della durata di due anni rinnovabile per altri due, il Comune di Castrocaro verserà una somma al Comune di Forlì di 12mila euro annui, mentre saranno pagati direttamente da quel Comune gli stipendi dei due agenti che faranno servizio solo per il territorio castrocarese. Quello che chiede l'amministrazione di Castrocaro è principalmente una figura di comandante per il coordinamento organizzativo dell'attività, e Forlì distaccherà un ufficiale, che però non presterà servizio esclusivo per Castrocaro. I 12mila euro, serviranno per le spese che sosterrà Forlì per formazione, visite mediche, vestiario, patenti, un veicolo in comodato, spese di carburante, gestione unitaria dell'ufficio infortunistica e ufficio verbali. Agenti di Forlì verranno impiegati a Castrocaro “solo in occasione di manifestazioni".

La convenzione con Castrocaro per la polizia locale associata è stata votata a favore del centro-destra, mentre l'opposizione non ha partecipato al voto, ritenendo appunto che la delibera sia fuori dai canoni dell'amministrazione straordinaria tale da giustificarne l'approvazione di urgenza.