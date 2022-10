Polizia locale, "Criticità nell'Unione dei Comuni": Crociani (Ugl) incontra il sindaco di Civitella

Il segretario provinciale di Forlì-Cesena della Ugl Autonomie locali, Delmo Crociani, ha incontrato mercoledì il sindaco di Civitella di Romagna, Claudio Milandri, per discutere del contesto lavorativo nel quale gli operatori dei vari presidi dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese si trovano ad operare. "Mi sono fatto portavoce di un malessere diffuso dei lavoratori, in particolare il personale della Polizia Locale - esordisce -. A nostro parere, i sindaci, il comandante della Polizia Locale e il presidente dell'Unione dei Comuni (il sindaco di Dovadola Francesco Tassinari, ndr) devono ascoltare le preoccupazioni, un vero e proprio grido di allarme, di chi quotidianamente si trova a lavorare con parco macchine e mezzi immatricolati nei primi anni 2000, con locali che non rappresentano al meglio quello che dovrebbero essere presidi territoriali, front Office utilizzati anche come spogliatoio. Così non va bene e si chiede di migliorare lo status quo”.

Secondo il segretario di Forlì-Cesena dell' Ugl Autonomie locali, "è necessario mettere mano alla situazione con un piano di investimenti ad hoc che sostenga in modo lungimirante le soluzioni lavorative e strutturali che garantiscano ogni giorno quella dignità lavorativa ed economica che oggi manca". Il sindaco di Civitella di Romagna Milandri, dopo aver ascoltato le varie problematiche economiche e organizzative esposte da Crociani, ha garantito che è nella sua volontà “adoperarsi" per cercare di portare al presidente dell’Unione ed a tutti gli altri suoi colleghi sindaci queste "legittime richieste”.