Polizia Locale di Forlì ancora senza un comandante, i sindacati: "Servono certezze e un'organizzazione che funziona"

La Polizia Locale di Forlì ancora senza un comandante dopo l'uscita dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Il precedente, Daniele Giulianini, è infatti al comando del corpo della Polizia Locale dell'Unione dei comuni. "Il comune di Forlì è partito con un vice comandante e un dirigente amministrativo per le parti dirigenziali che non possono essere delegate", ricordano da Funzione Pubblica Cgil, Cisl Fp e Uilfpl. "C'era da rifondare un Corpo, c'era da risistemare un'organizzazione, da potenziarla con l'assunzione di funzionari e operatori e c'era soprattutto una città che aveva bisogno di risposte - proseguono i sindacati -. Sulla nostra spinta l’Amministrazione ha proceduto nell'anno 2022 alla predisposizione del bando per un incarico a tempo determinato “intuitu personae” da parte del sindaco.

Ad oggi, continuano le tre sigle sindacali, "ci risulta che siano state effettuate tutte le procedure. E' stata fatta la comparazione dei curricula, è stata fatta la scelta delle persone da mandare a colloquio col sindaco, sono stati fatti i colloqui con il sindaco. Da allora, tutto tace e Forlì è ancora senza un comandante. Fino a quando può durare l’interim del dirigente amministrativo su un Corpo che ha bisogno di avere una responsabilità dirigenziale certa e visibile anche nei confronti degli altri Corpi di Polizia presenti sul territorio e nei confronti delle Istituzioni?". I sindacati si rivolgono all'amministrazione comunale per conoscere "il tempo che ancora si deve aspettare. Abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di un'organizzazione che funziona, abbiamo bisogno di una Polizia Locale presente sul territorio nella sua interezza e soprattutto la città di Forlì ha bisogno di un comandante".