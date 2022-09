Sicurezza stradale, ma anche lotta al degrado e all'alcol: tutti i numeri dell'estate della Polizia Locale

Prosegue l’attività di prevenzione, controllo e intervento antidegrado della Polizia Locale di Forlì. "I posti di controllo stradale effettuati nelle arterie di massima affluenza e dove l’incidentalità risulta maggiore sono stati 530, mentre i veicoli controllati 5090 - snocciola i dati il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo -. Le persone controllate a vario titolo sono state invece 2853. Molti di questi controlli sono stati effettuati con l’ausilio di strumentazione elettronica e più precisamente 79 con il autovelox, 26 tramite le postazioni “Velo ok” e 97 con il “targa system”".

CENTRO STORICO - Le pattuglie del centro storico in servizio appiedato o in auto sono state 180, gli interventi effettuati di varia natura sono stati 597.

ATTIVITA’ ANTIDEGRADO - Le pattuglie Antidegrado disposte sono state 125, mentre gli interventi effettuati su tutto il territorio comunale, nei parchi e nei punti sensibili della città sonos tati 490. Le sanzioni elevate al Regolamento di Polizia Urbana e civile convivenza sono 85 di cui 48 per l’articolo 12 (Consumo e vendita di bevande alcoliche e analcoliche), 17 per l’articolo 30 (Divieto di bivacco e accattonaggio molesto), altre ancora per azioni vietate in suolo pubblico o atti vietati nei parchi. Numerosi i controlli effettuati sull’abbandono dei velocipedi: 47 di questi sono stati rimossi, di cui 34 rottami, 6 irregolari e 7 abbandonati in violazione all’articolo 31 del Regolamento di Polizia Urbana.

CONTROLLI CON LE UNITA' CINOFILE - Da fine giugno sono iniziati i controlli con l’ausilio dell’Unità Cinofila. Complessivamente sono state 22 le attività, di cui 8 in centro storico e in particolare durante le serate del mercoledì, 6 in Aree verdi e parchi, 8 in punti sensibili della città dove vengono segnalati fenomeni di degrado. Tali controlli hanno portato alla contestazione complessiva di 22 verbali per l’ex articolo 75 Dpr 309/90 e relativo sequestro della merce, Cinque controlli sono stati effettuati con l’ausilio di cani.

FORESE - Durante i servizi serali è stata potenziata la vigilanza nei territori dei Quartieri del forese finalizzati anche al contrasto dei reati predatori.

CONTROLLO PARCHI E AREE VERDI - Potenziati anche i controlli dei parchi tramite servizi di pattuglie in bicicletta e con il supporto delle Associazioni convenzionate con il Comune del progetto parchi sicuri: 60 servizi, 130 controlli e diverse sanzioni amministrative.