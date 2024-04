Polizia Locale, i sindacati bocciano l'ipotesi di collaborazione tra Forlì e Castrocaro: "Un aggravio del carico di lavoro"

Una convenzione tra il Comune di Forlì e quello di Castrocaro Terme e Terra del Sole per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale. Questo il tema che è stato discusso nei giorni scorsi nel corso di un incontro tra l'amministrazione comunale, le organizzazioni sindacali e gli Rsu del corpo di Polizia Locale di Forlì. Contrarietà è stata manifestata da Fp Cgil, Fp Cisl e Fpl Uil attraverso i rappresentanti sindacali Mirko Masotti, Martina Castagnoli, Massimo Monti e Glauco Giorgetti: "Premesso che il Comune di Castrocaro ha un organico ridotto rispetto a quanto previsto dalla Legge Regionale 24/2003 e mezzi limitati, è evidente che la Convenzione richiederebbe uno sforzo di collaborazione a senso unico da parte del corpo di Polizia Locale di Forlì nei confronti di quello di Castrocaro e di conseguenza comporti un aggravio del carico di lavoro già pesante a cui è sottoposto il personale forlivese".

I sindacalisti ricordano "che il personale della Polizia locale di Forlì si trova già in una condizione di stress che compromette la qualità del suo servizio: dispone di mezzi limitati, ha un organico ridotto di oltre 30 unità rispetto agli standard regionali, è soggetto a continui cambi turno che spesso portano al sommarsi di un servizio domenicale dopo l’altro e dal mese corrente ha cominciato ad effettuare un turno notturno settimanale (per il quale, tra l’altro, non è stato ancora determinato il corrispettivo compenso). La gestione in forma associata del servizio di polizia aumenterebbe del 16% il territorio sotto la giurisdizione della Polizia Locale di Forlì, senza contare che gran parte del territorio afferente al Comune di Castrocaro è difficile da raggiungere se si esclude il centro del paese".

"Inoltre, anche se da parte del Comune di Castrocaro non è stato reso chiaro in cosa consista il proprio fabbisogno, è possibile intuire che oltre ad un maggiore carico di lavoro dovuto all’aumento nel numero di sanzioni, pratiche anagrafiche ed altro, il corpo di Forlì dovrà occuparsi anche della gestione di particolari esigenze dovute alle caratteristiche peculiari del suddetto territorio; ad esempio, per la gestione di manifestazioni di cui è ricco il programma culturale di Castrocaro, di un alto numero di incidenti dovuti alla presenza del Muraglione, di viabilità per eventi. Infine, nella bozza di “Schema di Convenzione” che dovrebbe essere firmata dai due Comuni non sono espresse in maniera chiara e puntuale le modalità di lavoro con le quali il personale della Polizia Locale dei due Comuni dovrà svolgere il servizio congiunto, né come saranno gestite le differenze di remunerazione e di gestione del personale (come la differenza nei corrispettivi di indennità di servizio esterno) attualmente in uso tra i corpi di Polizia Locale dei due Comuni".