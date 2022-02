Polizia locale in stato di agitazione, dura replica del vicesindaco: "Le scelte politiche non le fanno i sindacati"

Duro scontro in Consiglio comunale sul nuovo corpo di Polizia Locale, sorto dal 1 gennaio, dopo che il Comune di Forlì è uscito dall'Unione dei Comuni, che gestiva in forma associata la polizia municipale. Con tre question time i consiglieri del Pd Loretta Prati ed Elisa Massa, e di Forlì e Co Federico Morgagni hanno chiesto conto dello stato di agitazione dei dipendenti della polizia locale proclamato dai sindacati Cgil e Cisl. I sindacati lamentano infatti la revoca di incarichi senza criteri oggettivi, l'insufficienza numerica di funzionari, la loro assenza nei turni notturni e festivi. I sindacati lamentano anche il mancato coinvolgimento sulle modifiche organizzative e nel piano assunzioni.

Il 15 febbraio e lunedì mattina si sono tenute due sedute del tavolo di conciliazione, in Prefettura, e ad ora permane lo stato di agitazione. “Non esiste alcuna vertenza che vede contrapposti Comune da una parte e Cgil e Cisl dall'altra: entrambe le parti sono al lavoro per migliorare il servizio e il presidio. E' stato ribadito l'intento del Comune di perseguire l'obiettivo comune, non comprendiamo quindi il mantenimento dello stato di agitazione”. Ed anche sul rafforzamento di organico (sono presenti 103 vigili a fronte dei 140 necessari): “Nel merito delle scelte organizzative di competenza della dirigenza del corpo che hanno portato alla recente approvazione della microstruttura del servizio, le organizzazioni sindacali hanno espresso in sede di conciliazione il proprio apprezzamento per il lavoro svolto mentre per quanto riguarda piano occupazionale e implementazione di funzionari per far fronte alle esigenze di turnazione, concordando con quanto espresso dai sindacati, è stato precisato che sarà cura di questa Amministrazione affrontare e risolvere il problema non appena, a seguito dell'approvazione del rendiconto, sarà possibile aggiornare il piano occupazionale alla luce dei nuovi limiti assunzionali. Già nell'immediato, peraltro, sono state adottate soluzioni organizzative che consentono in via transitoria di dare una risposta concreta alla turnazione dei funzionari".

Ma sull'organizzazione dei servizi e la sede del comando e dei presidi è duro: “La scelte di natura politica le fa l'amministrazione comunale e non le detta nessuno all'amministrazione, invece non è mai mancato il confronto con i sindacati quando la normativa l'ha previsto. Non siamo obbligati a portare avanti ciò che abbiamo ereditato, e lavoriamo per migliorare il servizio ai cittadini forlivese”.

Repliche accese da parte dell'opposizione: “La maggioranza ha fatto un milione di proclami, dicendo che l'uscita dall'Unione dei Comuni avrebbe risolto i problemi, mentre ora scopriamo che mancano le soluzioni ai vecchi problemi”. Per Loretta Prati “Rileviamo una mancanza di volontà al dialogo e all'incontro per cercare le soluzioni. E' stato negato un incontro a Cgil e Cisl dal sindaco mentre sono state incontrate altre sigle sindacali. Lo stato di agitazione porterà nei servizi ad una mancanza di vigilanza della città”.