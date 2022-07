Polizia Locale, in un sol giorno ben 87 multe. In sedici erano senza la cintura di sicurezza

Ormai nel pieno della stagione estiva, la Polizia Locale di Forlì intensifica i servizi di prevenzione e di controllo del territorio con particolare riguardo al fenomeno dei sinistri stradali. Nell’ambito dei propri interventi di prevenzione e repressione delle infrazioni stradali e disposti soprattutto nelle arterie stradali interessate dal traffico diretto alle principali località turistiche della riviera e dell’entroterra, come ad esempio la via Cervese, viale Bologna, via Ravegnana e viale Dell’ Appennino, nella sola giornata di lunedì, sono state rilevate 87 violazioni alle norme del codice della strada.

Tra queste, in particolare, 16 conducenti sono stati sanzionati poichè non indossavano la cintura di sicurezza. Inoltre si è proceduto al sequestro di un veicolo perchè sprovvisto della prescritta copertura assicurativa. Complessivamente le violazioni hanno portato alla decurtazione di un totale di 122 punti dalla patente di guida di conducenti disattenti.

"La sicurezza stradale - evidenziano dal Corpo - rimane tra gli obiettivi di maggiore interesse della Polizia Locale forlivese, per i quali si cerca di massimizzare ogni sforzo possibile ed è per questo che proseguiranno i necessari controlli volti, ad una funzione di prevenzione ma anche di contrasto a comportamenti che incidono sempre più nella crescita dei sinistri stradali, quali l’abuso di alcol, l’utilizzo sconsiderato dei telefonini alla guida, le velocità pericolose fenomeni tristemente ormai noti alle cronache verso i quali non bisogna abbassare la guardia".