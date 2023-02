Polizia Locale, l'Ugl replica alle tre sigle sindacali: "Inspiegabile attacco"

“Apprendiamo con stupore del proditorio e ingiustificato attacco alla nostra sigla sindacale da parte di tre segretari della Funzione Pubblica di Cgil Cisl e Uil in merito alla nostra ultima uscita sui mass media. Pochi giorni fa abbiamo informato l'opinione pubblica dell'aggressione subita da due agenti della polizia municipale a Forlì e in un comune del comprensorio. Uno dei due agenti è un rappresentante sindacale Ugl. Dunque, era doveroso da parte nostra parlarne". Così Delmo Crociani, segretario provinciale di Forlì-Cesena della Ugl Autonomie locali replica alle annotazioni dei segretari di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Glauco Giorgetti, Martina Castagnoli e Massimo Monti, che hanno sottolineato la ''grave situazione'' del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

''Prendiamo atto che Cgil Cisl e Uil hanno colto l'occasione per tornare sull'argomento e ottenere un briciolo di facile, ancorché sconclusionata, visibilità - attacca Crociani -. Notiamo che nella loro confusa argomentazione Cgil Cisl e Uil accusano l'Ugl di “strumentalizzare le notizie” alla ricerca di “pubblicità e propaganda”. E' vero il contrario, semmai. Visto che nel loro stesso comunicato una buona parte del ragionamento viene spesa per prendere di mira le scelte dell'amministrazione comunale di centrodestra e le decisioni del sindaco Gian Luca Zattini Zattini (senza peraltro che venga mai citato) in ordine alle sue decisioni di impiego della polizia locale nelle attività di controllo dell'ordine pubblico ed eventi pubblici e sportivi. Proprio Cgil Cisl e Uil nel loro comunicato parlano esplicitamente di “immobilismo politico”. Rimproverando, dunque, la coalizione di maggioranza. E allora non si azzardi la “triplice” a salire in cattedra, a farci la morale, visto che sono loro i primi a voler entrare a forza in un dibattito politico già avviato da altri".

Da Crociani un invito "alla Cgil Cisl e Uil prima di affrontare temi – come la tutela dei lavoratori del comparto sicurezza ed enti locali - che l'Ugl ha da anni posto al centro della propria attività sindacale, di ripassare meglio la materia. E trovino, se riescono, maggiore adesione e credibilità tra chi nella polizia locale, in prima linea, assicura ogni giorno un servizio essenziale per la collettività. Soltanto allora potremo prendere in considerazione le loro considerazioni che ad oggi altro non sono che: sterile, gratuita e inutile polemica".